Трудовые мигранты в Украине: Подоляк рассказал, кто их может заменить

Невероятная скорость, с которой с которой развиваются технологии, в первую очередь искусственный интеллект, позволят решить проблему дефицита рабочей силы.

Уже сейчас, например, при строительстве домов, много физической работы выполняет роботизированная техника, и в дальнейшем это будет распространяться, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Своим мнением он поделился в эфире канала "Новини. LIVE".

Он подчеркнул, что не уверен, что это будет прямо очень быстро, но считает, что нынешние разговоры о завозе трудовых мигрантов в Украину в связи с дефицитом рабочей силы пока что можно обсуждать как теорию или сценарий, поскольку сначала нужно все хорошо продумать.

"Просто если ми ищем простые решения, то они не всегда простые. Потому что, когда мы говорим: "Классно, давайте возьмем 100-200 тысяч, миллион-полтора людей завезем с другими культурными традициями", будет происходить то, что происходит традиционно. Они будут компактно проживать, они будут компактно структурироваться, они будут обособлены и так далее", — подчеркивает гость студии.

Відео дня

По его словам, можно работать и с этим, но просто сказать, что решение проблемы с производством – это пригласить мигрантов, не объясняя , как они будут адаптированы под наши условия, под нашу страну и так далее, — неправильный путь.

"То есть это можно будет обсуждать как теорию, как сценарий, если дефицит будет просто невероятный, тогда надо будет искать решение. Но это решение должно быть системным, математически просчитанным, и должны быть предложены программы, которые не были предложены в Европе, то есть как мы будем это все адаптировать под нас", — объясняет Подоляк.

Он акцентирует на том, что какое бы решение не приняли власти, будь то автоматизация процессов и использование роботов, или мигранты, это должны быть не спекулятивные заявления:

"Если вы хотите принять какое-то решение, то надо его аргументировать: выгодно не выгодно, что математически получаем с точки зрения работы и с точки зрения криминальной ситуации, культурной ситуации, и так далее. Это же объективно".

Ранее общественный деятель, волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула говорил, что в Украину уже едут трудовые мигранты из Индии, Филлипин и Бангладеш. Чаще всего они работают на строительстве.

Более года назад PR-стратег Сергей Дидковский писал, что сами по себе трудовые мигранты не спасут Украину от демографической катастрофы. По его словам, нужно повышать производительность труда.

В октябре прошлого года бизнес-омбудсмен Роман Ващук заявлял, что для жителей большой части мира переезд в Украину был бы "апгрейдом жизни", и каждым украинцем, который выезжает, погибает или решает, что определенная работа не для него, "создается рабочее место для человека из-за рубежа".

В свою очередь Даниил Гетманцев раскритиковал слова экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о необходимости открыть границы Украины для мигрантов из Непала, Вьетнама, Индии, Филиппин и Бангладеша.