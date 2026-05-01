Трудові мігранти в Україні: Подоляк розповів, хто їх може замінити

Неймовірна швидкість, з якою розвиваються технології, насамперед штучний інтелект, дадуть змогу вирішити проблему дефіциту робочої сили.

Уже зараз, наприклад, під час спорудження будинків, багато фізичної роботи виконує роботизована техніка, і надалі це поширюватиметься, вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Своєю думкою він поділився в ефірі каналу "Новини. LIVE".

Він наголосив, що не впевнений, що це буде прямо дуже швидко, але вважає, що нинішні розмови про завезення трудових мігрантів в Україну у зв'язку з дефіцитом робочої сили поки що можна обговорювати як теорію або сценарій, оскільки спершу потрібно все добре продумати.

"Просто якщо ми шукаємо прості рішення, то вони не завжди прості. Тому що, коли ми говоримо: "Класно, давайте візьмемо 100-200 тисяч, мільйон-півтора людей завеземо з іншими культурними традиціями", відбуватиметься те, що відбувається традиційно. Вони будуть компактно проживати, вони будуть компактно структуруватися, вони будуть відокремлені тощо", — наголошує гість студії.

Відео дня

За його словами, можна працювати і з цим, але просто сказати, що розв'язання проблеми з виробництвом — це запросити мігрантів, не пояснюючи, як вони будуть адаптовані під наші умови, під нашу країну тощо, — неправильний шлях.

"Тобто це можна буде обговорювати як теорію, як сценарій, якщо дефіцит буде просто неймовірний, тоді треба буде шукати рішення. Але це рішення має бути системним, математично прорахованим, і мають бути запропоновані програми, які не були запропоновані в Європі, тобто як ми будемо це все адаптувати під нас", — пояснює Подоляк.

Він акцентує на тому, що яке б рішення не ухвалила влада, чи то автоматизація процесів і використання роботів, чи то мігранти, це мають бути не спекулятивні заяви:

"Якщо ви хочете ухвалити якесь рішення, то треба його аргументувати: вигідно не вигідно, що математично отримуємо з погляду роботи і з погляду кримінальної ситуації, культурної ситуації тощо. Це ж об'єктивно".

Раніше громадський діяч, волонтер і засновник благодійного фонду Сергій Притула говорив, що в Україну вже їдуть трудові мігранти з Індії, Філіппін і Бангладеш. Найчастіше вони працюють на будівництві.

Понад рік тому PR-стратег Сергій Дідковський писав, що самі по собі трудові мігранти не врятують Україну від демографічної катастрофи. За його словами, потрібно підвищувати продуктивність праці.

У жовтні минулого року бізнес-омбудсмен Роман Ващук заявляв, що для мешканців великої частини світу переїзд в Україну був би "апгрейдом життя", і кожним українцем, який виїжджає, гине або вирішує, що певна робота не для нього,"створюється робоче місце для людини з-за кордону".

Своєю чергою Данило Гетманцев розкритикував слова екс-міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про необхідність відкрити кордони України для мігрантів із Непалу, В'єтнаму, Індії, Філіппін і Бангладешу.