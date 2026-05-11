"Це височезна зарплата": економіст розповів, якою оплатою можна заохочувати трудових мігрантів

Тема завезення в Україну трудових мігрантів через дефіцит робочих рук зараз на слуху. Однак, стверджують експерти, навіть у разі їхнього приїзду це не означає, що вони заберуть в українців усю роботу або отримають вищі зарплати.

Оскільки йдеться переважно про працівників з Індії, Бангладешу, Ефіопії та низки інших африканських країн, їхня зарплата на 20-30%, а то й на 40% нижча за зарплату українця, розповів в ефірі "Київ24" економіст Андрій Длігач.

"Відповідно, зарплата на рівні 15 тисяч грн нормальна для заохочення таких працівників", — вважає він.

На слова ведучого, що на такі гроші в Україні прожити важко, експерт відповів:

"Це трудова міграція. Це особливий підхід, за якого вони отримують їжу, живуть у гуртожитках. Це ж спеціальні інструменти, яким чином заохочуються ці люди. А з іншого боку, зарплата $400 для них — це зависока зарплата порівняно з тим, що вони отримують у своїх країнах. Це виграш для всіх".

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що брак робочих рук в Україні частково можна вирішити використанням роботизованих систем.

Натомість громадський діяч, волонтер і засновник благодійного фонду Сергій Притула говорив, що в Україну вже їдуть трудові мігранти з Індії, Філіппін і Бангладеш. Найчастіше вони працюють на будівництві.

Понад рік тому PR-стратег Сергій Дідковський писав, що самі по собі трудові мігранти не врятують Україну від демографічної катастрофи. За його словами, потрібно підвищувати продуктивність праці.

У жовтні минулого року бізнес-омбудсмен Роман Ващук заявляв, що для мешканців великої частини світу переїзд в Україну був би "апгрейдом життя", і кожним українцем, який виїжджає, гине або вирішує, що певна робота не для нього,"створюється робоче місце для людини з-за кордону".

Своєю чергою Данило Гетманцев розкритикував слова екс-міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про необхідність відкрити кордони України для мігрантів із Непалу, В'єтнаму, Індії, Філіппін і Бангладешу.