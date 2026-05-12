Иностранец на работе в Украине: как правильно оформить мигрантов и какие штрафы назначены за нелегалов

Фокус узнал, сколько в 2026 году стоит разрешение на трудоустройство трудового мигранта в Украине. Юрист рассказала и о процедуре оформления и исключениях.

Украинские работодатели могут официально привлекать к работе мигрантов, иностранных граждан, однако для этого необходимо соблюсти ряд требований, предусмотренных законодательством. Об этом рассказала Фокусу адвокат, юридический эксперт ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрыжакова.

По ее словам, вопрос трудоустройства иностранцев регулирует закон Украины "О занятости населения".

"Работодатели имеют право использовать труд иностранцев на основании разрешения, которое выдают региональные центры занятости", — объясняет Дрыжакова.

Какова стоимость вида на жительство

Разрешение на трудоустройство может выдаваться на срок от шести месяцев до трех лет с возможностью продления. В 2026 году стоимость оформления или продления такого разрешения составляет 3328 грн.

Відео дня

Кому не нужно разрешение

Отдельным категориям иностранцев, по словам юриста, разрешение не требуется. Речь идет, в частности, о лицах, которые имеют статус беженца, вид на постоянное проживание или временную защиту в Украине.

Адвокат отмечает, что процедура трудоустройства предусматривает несколько этапов.

Оформление визы и ИНН

"Сначала работодатель подает заявление и пакет документов в центр занятости. После этого иностранец оформляет визу типа D и вид на жительство. После заключения трудового договора работодатель должен сообщить об этом соответствующие органы и направить копию договора в центр занятости", — пояснила она.

Также иностранному работнику необходимо получить индивидуальный налоговый номер (ИНН).

Юрист также напомнила об ответственности за нарушение правил трудоустройства.

Иностранцы могут работать в Украине и без разрешения, но это касается не всех Фото: Суспільне

Штрафы за нелегальное трудоустройство иностранцев

"За фактический допуск иностранца к работе без разрешения или без надлежащего оформления трудового договора предусмотрен штраф в размере десяти минимальных зарплат за каждого работника", — отмечает Дрыжакова.

По словам эксперта, для большинства иностранных работников законодательство также устанавливает минимальный уровень зарплаты — обычно от пяти до десяти минимальных зарплат в зависимости от должности.

Важно

"Это высоченная зарплата": экономист рассказал, какой оплатой можно поощрять трудовых мигрантов

Она напомнила, что иностранцы могут работать директорами компаний, но для этого также требуется разрешение на трудоустройство, если лицо не имеет вида на жительство.

Адвокат добавила, что иностранный работник может работать по совместительству без оформления дополнительного разрешения, если это не противоречит условиям основного разрешения. Также допускается временное совмещение должностей отсутствующего работника — до 60 дней в год.

Напомним, ранее говорилось о том, что в Украину уже направляются трудовые мигранты из Индии, Филиппин и Бангладеш. Чаще всего они работают на строительстве.

Тем временем в Польше аннулировали разрешения для сотен врачей из Украины. Как Фокус писал ранее, медики не предоставили сертификат о знании польского языка как минимум на уровне B1.