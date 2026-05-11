В Польше аннулировали разрешения для сотен врачей из Украины: в чем причина

В Польше с 1 мая аннулировали условное право на работу для 146 врачей из-за пределов ЕС, большинство из которых — украинцы. Медики не предоставили сертификат о знании польского языка как минимум на уровне B1.

Об этом сообщили в Высшем медицинском совете страны, пишет Interia со ссылкой на интервью президента медицинского совета Лукаша Янковского для "Rzeczpospolita".

По его словам, сейчас продолжаются процедуры по еще нескольким сотням врачей. Он оценил, что в Польше работают около 3 тысяч украинских медиков, из которых примерно тысяча до сих пор не подала языковой сертификат.

"Если кто-то не умеет говорить по-польски, он не должен работать врачом в Польше", — заявил Янковский.

Он также сказал, что работа врача без знания языка может представлять угрозу для здоровья и жизни пациентов.

В материале отмечается, что врачи с условным разрешением не могут получить новый документ. Чтобы продолжить работу в Польше, им придется пройти нострификацию диплома, стажировку и сдать государственный экзамен LEK.

Янковский также сообщил, что Министерство здравоохранения Польши планирует изменить правила и позволить медикам без знания польского языка работать еще год. Президент медицинского совета назвал такое решение "абсурдным" и заявил, что совет не поддержит эти изменения.

По словам Янковского, требование по знанию языка ранее снизили под давлением директоров больниц из-за нехватки кадров.

"Уровень B1 — это полностью туристический уровень. Такого уровня нет в других странах ЕС", — сказал он.

Упрощенные условия для украинских врачей ввели после начала полномасштабной войны в Украине. Новые условные разрешения больше не выдают, а действующие будут действовать максимум до осени 2029 года.

