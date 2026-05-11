У Польщі анулювали дозволи для сотень лікарів з України: в чому причина

У Польщі з 1 травня анулювали умовне право на роботу для 146 лікарів з-поза ЄС, більшість із яких — українці. Медики не надали сертифікат про знання польської мови щонайменше на рівні B1.

Про це повідомили у Вищій медичній раді країни, пише Interia з посиланням на інтерв’ю президента медичної ради Лукаша Янковського для “Rzeczpospolita”.

За його словами, зараз тривають процедури щодо ще кількох сотень лікарів. Він оцінив, що в Польщі працюють близько 3 тисяч українських медиків, з яких приблизно тисяча досі не подала мовний сертифікат.

“Якщо хтось не вміє говорити польською, він не повинен працювати лікарем у Польщі”, — заявив Янковський.

Він також сказав, що робота лікаря без знання мови може становити загрозу для здоров’я і життя пацієнтів.

У матеріалі зазначається, що лікарі з умовним дозволом не можуть отримати новий документ. Щоб продовжити роботу в Польщі, їм доведеться пройти нострифікацію диплома, стажування та скласти державний іспит LEK.

Янковський також повідомив, що Міністерство охорони здоров’я Польщі планує змінити правила і дозволити медикам без знання польської мови працювати ще рік. Президент медичної ради назвав таке рішення “абсурдним” і заявив, що рада не підтримає ці зміни.

За словами Янковського, вимогу щодо знання мови раніше знизили під тиском директорів лікарень через нестачу кадрів.

“Рівень B1 — це повністю туристичний рівень. Такого рівня немає в інших країнах ЄС”, — сказав він.

Спрощені умови для українських лікарів запровадили після початку повномасштабної війни в Україні. Нові умовні дозволи більше не видають, а чинні діятимуть максимум до осені 2029 року.

