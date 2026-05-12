Іноземець на роботі в Україні: як правильно оформити мігрантів та які штрафи призначені за нелегалів

Фокус дізнався, скільки 2026 року коштує дозвіл на працевлаштування трудового мігранта в Україні. Юристка розповіла і про процедуру оформлення та винятки.

Українські роботодавці можуть офіційно залучати до роботи мігрнатів, іноземних громадян, однак для цього необхідно дотриматися низки вимог, передбачених законодавством. Про це розповіла Фокусу адвокатка, юридична експертка ЮК "Prima Leader Group" Діна Дрижакова.

За її словами, питання працевлаштування іноземців регулює закон України "Про зайнятість населення".

"Роботодавці мають право використовувати працю іноземців на підставі дозволу, який видають регіональні центри зайнятості", — пояснює Дрижакова.

Яка вартість дозволу на проживання

Дозвіл на працевлаштування може видаватися на строк від шести місяців до трьох років із можливістю подовження. 2026 року вартість оформлення або продовження такого дозволу становить 3328 грн.

Кому не потрібен дозвіл

Окремим категоріям іноземців, за словами юристки, дозвіл не потрібен. Йдеться, зокрема, про осіб, які мають статус біженця, посвідку на постійне проживання або тимчасовий захист в Україні.

Адвокатка зазначає, що процедура працевлаштування передбачає кілька етапів.

Оформлення візи та ІПН

"Спочатку роботодавець подає заяву та пакет документів до центру зайнятості. Після цього іноземець оформлює візу типу D та посвідку на проживання. Після укладення трудового договору роботодавець має повідомити про це відповідні органи та надіслати копію договору до центру зайнятості", — пояснила вона.

Також іноземному працівнику необхідно отримати індивідуальний податковий номер (ІПН).

Юристка також нагадала про відповідальність за порушення правил працевлаштування.

Іноземці можуть працювати в Україні і без дозволу, але це стосується не всіх

Штрафи за нелегальне працевлаштування іноземців

"За фактичний допуск іноземця до роботи без дозволу або без належного оформлення трудового договору передбачений штраф у розмірі десяти мінімальних зарплат за кожного працівника", — зазначає Дрижакова.

За словами експертки, для більшості іноземних працівників законодавство також встановлює мінімальний рівень зарплати — зазвичай від п’яти до десяти мінімальних зарплат залежно від посади.

Вона нагадала, що іноземці можуть працювати директорами компаній, але для цього також потрібен дозвіл на працевлаштування, якщо особа не має посвідки на постійне проживання.

Адвокатка додала, що іноземний працівник може працювати за сумісництвом без оформлення додаткового дозволу, якщо це не суперечить умовам основного дозволу. Також допускається тимчасове суміщення посад відсутнього працівника — до 60 днів на рік.

