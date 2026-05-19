"Звернувся до Уряду щодо недопущення трудових мігрантів", — мер Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що не підтримує ідею масового залучення трудових мігрантів для відновлення України після війни. За словами Терехова, країна повинна насамперед створювати умови для повернення власних громадян.

Терехов повідомив у своєму Telegram, що разом з іншими представниками Асоціації прифронтових міст і громад звернувся до Кабміну та Верховної Ради із закликом не допустити масового й неконтрольованого залучення трудових мігрантів в Україну.

Міський голова Харкова заявив, що не підтримує ідею вирішення кадрового дефіциту шляхом масштабного імпорту дешевої робочої сили. На його думку, практика демократичних країн свідчить про те, що такий підхід лише закріплює технологічне відставання держави.

"Якщо нам і потрібні іноземці на ринку праці, то це має бути жорстко квотований процес: утримання іноземних студентів, які вже адаптовані в Україні, та точкове залучення виключно висококваліфікованих фахівців під складні інженерні чи технологічні проєкти відбудови. Але — і тут не може бути двох думок - передусім роботою мають бути забезпечені громадяни України", — зазначив Терехов.

За словами Терехова, країна має значний внутрішній кадровий резерв. Він нагадав про сотні тисяч ветеранів, які після завершення війни потребуватимуть роботи та повноцінної адаптації до цивільного життя, а також про мільйони українців, які виїхали за кордон через бойові дії. Терехов поставив під сумнів те, чи проводилася реальна оцінка кадрового потенціалу України перед тим, як просувати ідеї масового залучення мігрантів.

"Україні потрібна принципово інша трудова політика. Це масштабні програми перекваліфікації та підтримка фахівців 50+, реальні перші робочі місця для молоді, гарантовані програми зайнятості для ВПО. Ми маємо створювати економічні умови для повернення українців додому", — наголосив Терехов.

Він вважає, що важливу роль у цьому можуть відіграти партнерські зв’язки між українськими та західними містами, які здатні допомогти із залученням інноваційних виробництв та створенням нових робочих місць. Міський голова Харкова звернув увагу й на оцінки ООН, згідно з якими значна частина українців, які залишили країну через війну, досі не визначилася щодо повернення.

"В таких умовах ми просто не маємо права подавати тим людям, які ще хочуть жити вдома, нищівний сигнал: «На ваше місце вже шукають інших». Як і не маємо права залишати без підтримки тих, хто лишається в Україні", — підсумував Терехов.

Нагадаємо, що роботодавці в Україні можуть офіційно працевлаштовувати іноземців лише після отримання відповідного дозволу. Законодавство передбачає окремі вимоги до оформлення документів, строків контракту та рівня заробітної плати для таких працівників.

Раніше ми також інформували, що економіст Олег Пендзин заявив про необхідність конкурентних зарплат для залучення трудових мігрантів в Україну. За його словами, іноземці погодяться працювати в країні лише за умови оплати, співставної з рівнем заробітків у державах ЄС.