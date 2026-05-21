Залучення мігрантів до України: один працівник може коштувати бізнесу до 120 тис. грн, — ЗМІ

Залучення трудових мігрантів в Україну може коштувати роботодавцям десятки тисяч гривень за кожного працівника, тому бізнес не розглядає іноземців як "дешеву заміну" українцям. Попри хвилю дискусій у суспільстві щодо працівників з Індії та інших країн, підприємці запевняють: найм іноземців є складним, дорогим і вимушеним кроком через гострий дефіцит кадрів.

Як йдеться в матеріалі видання "Економічна правда", тема трудових мігрантів почала активно обговорюватися після заяви керівника Офісу президента Кирила Буданова щодо перегляду переліку країн міграційного ризику. Після цього у соцмережах почали ширитися побоювання про нібито масовий приїзд працівників із країн Глобального Півдня, зокрема Індії.

Втім, представники бізнесу наголошують, що реальна ситуація суттєво відрізняється від суспільних страхів. За словами виконавчої директорки Спілки українських підприємців Катерини Глазкової, оформлення одного працівника з-за кордону обходиться компаніям у суму від 30 до 120 тисяч гривень. У ці витрати входять документи, логістика та інші організаційні процеси.

Окрім високої вартості, процедура залучення іноземців залишається тривалою. Зокрема, перевірка працівника може займати до трьох місяців, адже до процесу залучені державні органи та служби безпеки.

Крім того, у бізнесі підкреслюють, що роботодавцям значно простіше та вигідніше знайти працівника в Україні, ніж витрачати значні кошти на пошук кадрів за кордоном. Саме тому іноземців залучають переважно у тих сферах, де дефіцит персоналу став критичним. Зокрема, найбільше нестача кадрів відчувається у будівництві, промисловості, транспортній галузі, логістиці, агросекторі та переробній промисловості. Передусім ідеться про робітничі спеціальності — зварювальників, електриків, водіїв та інших технічних працівників.

Чому в Україні фіксується дефіцит працівників

В "Економічній правді" зазначають, що після початку повномасштабної війни український ринок праці зіткнувся одразу з кількома проблемами: мобілізацією, виїздом мільйонів громадян за кордон та структурним дисбалансом між вакансіями і навичками людей, які шукають роботу.

За даними Державної служби зайнятості, лише у першому кварталі 2026 року роботодавці подали майже 148 тисяч вакансій. Водночас закрити вдалося лише близько 61 тисячі. І найскладнішою ситуація залишається саме у робітничих професіях, де вдається знайти працівників лише на третину вакансій.

При цьому рівень безробіття в Україні все ще залишається високим, і, за оцінками дослідницької агенції Info Sapiens, у квітні 2026 року він становив 15,3% серед працездатного населення. Попри це, кількість іноземців на українському ринку праці наразі залишається незначною. Якщо у 2021 році Україна видала близько 22 тисяч дозволів на працевлаштування іноземців, то у 2025 році — лише 9,6 тисячі.

У столиці, де дефіцит працівників особливо відчутний, за перші три місяці 2026 року оформили близько 790 дозволів на роботу для іноземців. При цьому йдеться не лише про громадян азійських країн, а й про працівників з Європи.

Одним із найгучніших випадків обговорення трудових мігрантів стала ситуація в Івано-Франківську, де будівельна компанія повідомила про залучення працівників з Індії через нестачу кадрів. Спочатку міський голова Руслан Марцінків виступив проти такої практики, однак згодом визнав, що масштаби проблеми перебільшені. За його словами, в області офіційно зареєстровано лише 35 трудових мігрантів.

Додатковим викликом для роботодавців є й те, що частина іноземців розглядає Україну як транзитну країну на шляху до Європейського Союзу. Як пояснила керівниця напрямків "Робота та Послуги" платформи OLX Марія Абдулліна, після отримання посвідки на проживання деякі мігранти намагаються виїхати до країн ЄС.

Попри складність та високу вартість такого найму, компанії все одно змушені шукати нові джерела робочої сили. Причиною є стрімке зростання зарплат та постійний кадровий дефіцит. За оцінками OLX, середня зарплата в Україні щороку зростає приблизно на 20%, а у найбільш дефіцитних сферах — до 40%.

Експерти прогнозують, що у найближчі роки проблема нестачі працівників лише посилюватиметься через демографічну кризу, виїзд молоді за кордон та наслідки війни. Водночас у бізнесі як йдеться в статті, наголошують, що масового "заміщення" українців іноземцями не буде, адже Україна поки не є привабливим напрямком для трудової міграції через війну та відсутність зрозумілої державної міграційної політики.

До цього експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Богдан Попов розповідав, що мігранти можуть працювати набгато більше та отримувати, ті самі кошти, що платять українцям. За його словами, через це конкуренція на ринку праці може посилитися.

Крім того, нещодавно мер Харкова Ігор Терехов заявив, що не підтримує ідею масового залучення трудових мігрантів для відновлення України після війни. Він зауважив, що країна повинна насамперед створювати умови для повернення власних громадян.