Вакансії дістануться не всім: трудові мігранти в Україні готові працювати більше за ті самі гроші

Середня зарплата в Україні на рівні 28–30 тисяч гривень не відповідає реальній ситуації на ринку праці. Через це іноземні працівники можуть отримати перевагу над українцями під час працевлаштування.

Про це заявив експерт аналітичного центру “Обʼєднана Україна” Богдан Попов в ефірі “Ранок.LIVE”.

За його словами, офіційна статистика враховує переважно “білі” зарплати у великих компаніях і не відображає реальних доходів більшості українців.

Попов навів приклад працівників ринків і невеликих торгових точок, які працюють по 14 годин на день і часто отримують зарплату готівкою без офіційного оформлення. За його словами, у Києві такий працівник може заробляти близько 17 тисяч гривень на місяць, а в невеликих містах — ще менше.

Аналітик також заявив, що майже половина української економіки перебуває в тіні. Він послався на оцінки МВФ і зазначив, що з урахуванням неофіційних доходів реальна середня зарплата в Україні ближча до 18 тисяч гривень.

За словами Попова, іноземні працівники можуть розраховувати приблизно на 500 доларів зарплати, тобто близько 22 тисяч гривень. Через це роботодавцям доведеться витрачати на них більше, ніж на середньостатистичних українських працівників у регіонах.

Експерт також звернув увагу на проблему працевлаштування людей із регіонів у великих містах.

“Іммігрант буде готовий працювати серйозніше, набагато більше, набагато складніше і отримувати ті самі гроші”, — сказав Попов. За його словами, через це конкуренція на ринку праці може посилитися.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що проблему дефіциту працівників в Україні частково можуть компенсувати роботизовані системи.

Водночас волонтер і засновник благодійного фонду Сергій Притула повідомляв, що до України вже приїжджають трудові мігранти з Індії, Філіппін і Бангладешу. За його словами, переважно вони працюють у будівельній сфері.

Ще раніше PR-стратег Сергій Дідковський зазначав, що самих лише трудових мігрантів недостатньо для вирішення демографічних проблем України. На його думку, країні необхідно насамперед підвищувати продуктивність праці.

Минулого року бізнес-омбудсмен Роман Ващук говорив, що для багатьох жителів інших країн переїзд до України міг би означати покращення рівня життя. Він також зазначав, що через виїзд українців за кордон і нестачу кадрів вивільняються робочі місця для іноземців.

Своєю чергою голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев критикував ідею колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо відкриття українського ринку праці для мігрантів із Непалу, В’єтнаму, Індії, Філіппін і Бангладешу.