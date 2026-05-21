Вакансии достанутся не всем: трудовые мигранты в Украине готовы работать больше за те же деньги

Средняя зарплата в Украине на уровне 28-30 тысяч гривен не соответствует реальной ситуации на рынке труда. Из-за этого иностранные работники могут получить преимущество над украинцами при трудоустройстве.

Об этом заявил эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов в эфире "Ранок.LIVE".

По его словам, официальная статистика учитывает преимущественно "белые" зарплаты в крупных компаниях и не отражает реальных доходов большинства украинцев.

Попов привел пример работников рынков и небольших торговых точек, которые работают по 14 часов в день и часто получают зарплату наличными без официального оформления. По его словам, в Киеве такой работник может зарабатывать около 17 тысяч гривен в месяц, а в небольших городах — еще меньше.

Аналитик также заявил, что почти половина украинской экономики находится в тени. Он сослался на оценки МВФ и отметил, что с учетом неофициальных доходов реальная средняя зарплата в Украине ближе к 18 тысячам гривен.

По словам Попова, иностранные работники могут рассчитывать примерно на 500 долларов зарплаты, то есть около 22 тысяч гривен. Из-за этого работодателям придется тратить на них больше, чем на среднестатистических украинских работников в регионах.

Эксперт также обратил внимание на проблему трудоустройства людей из регионов в крупных городах.

"Иммигрант будет готов работать серьезнее, гораздо больше, гораздо сложнее и получать те же деньги", — сказал Попов. По его словам, из-за этого конкуренция на рынке труда может усилиться.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что проблему дефицита работников в Украине частично могут компенсировать роботизированные системы.

В то же время волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула сообщал, что в Украину уже приезжают трудовые мигранты из Индии, Филиппин и Бангладеша. По его словам, в основном они работают в строительной сфере.

Еще ранее PR-стратег Сергей Дидковский отмечал, что одних только трудовых мигрантов недостаточно для решения демографических проблем Украины. По его мнению, стране необходимо прежде всего повышать производительность труда.

В прошлом году бизнес-омбудсмен Роман Ващук говорил, что для многих жителей других стран переезд в Украину мог бы означать улучшение уровня жизни. Он также отмечал, что из-за выезда украинцев за границу и нехватки кадров высвобождаются рабочие места для иностранцев.

В свою очередь глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев критиковал идею бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы об открытии украинского рынка труда для мигрантов из Непала, Вьетнама, Индии, Филиппин и Бангладеша.