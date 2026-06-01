Навіть зарплата до 44 тисяч грн не приваблює: чому мігранти відмовляються працювати на Харківщині

Трудові мігранти не погоджуються їхати працювати до Харківської області навіть за зарплати до 44 тисяч гривень, попри спроби підрядників залучити іноземну робочу силу. Основною причиною відмов є близькість регіону до зони бойових дій та небажання виконувати роботи в умовах підвищеного ризику.

У коментарі виданню "Новини LIVE" начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури Харківської області Андрій Алексєєв розповів, що підрядні організації протягом кількох тижнів намагаються організувати приїзд іноземних працівників для роботи в регіоні, однак ці спроби поки не дали результату. За його словами, навіть за конкурентних умов оплати праці охочих працювати поблизу лінії фронту практично немає.

"Ті підрядні організації, які працюють у нас в області, планують залучення трудових мігрантів і проводять активні заходи в цьому напрямку, однак уже протягом кількох тижнів вони намагаються їх залучити та перевезти на територію області. Утім, ці зусилля не дали жодного результату — ніхто не хоче приїжджати", — сказав він.

Гість "Новини LIVE" пояснив, що наразі дорожнім робітникам у регіоні пропонують заробітну плату в межах 35–42 тисяч гривень на місяць, залежно від підрядника, обсягів робіт і району виконання завдань. Для бетонників, які залучаються до робіт на об’єктах захисту енергетичної інфраструктури, оплата праці коливається від 30 до 44 тисяч гривень.

Попри це, кадровий дефіцит у сфері будівельних і відновлювальних робіт залишається актуальним. За словами Алексєєва, частково нестачу працівників вдається компенсувати за рахунок місцевих жителів, які залишаються працювати в області. Водночас спроби залучити як громадян інших регіонів України, так і трудових мігрантів з-за кордону поки не забезпечили очікуваного результату.

"Усе залежить від підрядника, обсягів виконання робіт і умов праці — відповідно, ця цифра коливається. Наскільки мені відомо, для трудових мігрантів це доволі пристойний рівень оплати, як і загалом у межах України. Водночас бракує охочих як серед громадян України, зокрема із західних і центральних областей, навіть за умови повного бронювання, так і серед трудових мігрантів", — уточнив чоловік.

Нагадаємо, що залучення трудових мігрантів в Україну є складним і дорогим процесом, який може коштувати роботодавцям від 30 до 120 тисяч гривень за одного працівника. Бізнес підкреслює, що іноземців залучають лише у разі критичного дефіциту кадрів, а не як дешеву альтернативу українським працівникам. Попри нестачу робочої сили, масового приїзду мігрантів немає через високу вартість оформлення, тривалі процедури та війну в країні.

