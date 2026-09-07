Минимум 1650, максимум 8647: от чего зависит размер пособия по безработице в Украине

Потеря работы не оставляет человека без государственной поддержки, но размер пособия существенно варьируется в зависимости от ряда факторов, и в 2026 году эти правила следует знать каждому.

Размер пособия по безработице в 2026 году рассчитывается индивидуально для каждого заявителя с учетом страхового стажа, уровня дохода и обстоятельств, при которых человек потерял работу. Об этом сообщает Полтавский областной центр занятости на своей странице в Facebook.

Максимальная возможная сумма выплаты в настоящее время составляет 8647 гривен в месяц. Это максимальная сумма, на которую может рассчитывать безработный украинец.

Ключевым фактором, влияющим на размер пособия, является страховой стаж за последние 12 месяцев до официальной регистрации в качестве безработного. Для большинства заявителей минимальная сумма выплаты составляет 3900 гривен, однако для отдельных категорий граждан предусмотрена значительно более низкая сумма — всего 1650 гривен.

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На такую минимальную выплату могут рассчитывать молодые люди, которые ещё не успели накопить страховой стаж, а также те, кого уволили с предыдущего места работы из-за нарушения трудового законодательства. Отдельный порядок начисления действует для внутренне перемещенных лиц и жителей временно оккупированных территорий. В частности, если они не имеют возможности документально подтвердить свой стаж или предыдущий доход.

Помимо классического пособия по безработице, государство предусмотрело поддержку и для тех, кто официально работает, но временно лишился части заработка. Речь идет о ситуациях, связанных с проблемами на предприятии, чрезвычайными обстоятельствами, военным положением или карантинными ограничениями. В таких случаях предусмотрена отдельная выплата по частичной безработице.

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