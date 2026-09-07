Мінімум 1650, максимум 8647: від чого залежить розмір допомоги по безробіттю в Україні

Втрата роботи не залишає людину без підтримки держави, але сума допомоги суттєво відрізняється залежно від низки факторів, і у 2026 році ці правила варто знати кожному.

Розмір допомоги по безробіттю у 2026 році розраховують індивідуально для кожного заявника, беручи до уваги страховий стаж, рівень доходу та обставини, за яких людина втратила роботу. Про це повідомляє Полтавський обласний центр зайнятості на своїй сторінці у Facebook.

Найвища можлива сума виплати наразі складає 8647 гривень на місяць. Це максимум, на який може розраховувати безробітний українець.

Ключовим фактором, що впливає на розмір допомоги, є страховий стаж за останні 12 місяців перед офіційною реєстрацією як безробітного. Для більшості заявників мінімальна сума виплати становить 3900 гривень, однак для окремих категорій громадян передбачено значно нижчу суму – лише 1650 гривень.

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Хто може отримати виплати по безробіттю

На таку мінімальну виплату можуть розраховувати молоді люди, які ще не встигли напрацювати страховий стаж, а також ті, кого звільнили з попереднього місця роботи через порушення трудового законодавства. Окремий порядок нарахування діє для внутрішньо переміщених осіб та мешканців тимчасово окупованих територій. Зокрема, якщо вони не мають змоги підтвердити документально свій стаж чи попередній дохід.

Допомога для тих, хто тимчасово втратив частину заробітку

Крім класичної допомоги по безробіттю, держава передбачила підтримку і для тих, хто офіційно працює, але тимчасово втратив частину заробітку. Йдеться про ситуації, пов'язані з проблемами на підприємстві, надзвичайними обставинами, воєнним станом чи карантинними обмеженнями. У таких випадках передбачена окрема виплата часткового безробіття.

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