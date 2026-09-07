Понад 380 тисяч родин в Україні отримають по 19 400 грн: на кого розраховані виплати

Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах отримають одноразову виплату у розмірі 19 400 гривень для проходження опалювального сезону.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, допомогу отримають люди, які найбільше її потребують: люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, отримувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім’ї.

Також виплати передбачені для одиноких матерів, родин із дітьми з інвалідністю, дитячих будинків сімейного типу та патронатних родин.

Для фінансування програми уряд залучив 7,4 млрд грн від міжнародних гуманітарних організацій. Частина коштів надійшла від UNICEF та Українського Червоного Хреста через Гуманітарний рахунок Мінсоцполітики.

Заяву на отримання допомоги можна подати до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу. Кошти можна отримати на банківський рахунок або через Укрпошту.

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Нагадаємо, секретар РНБО Ігор Клименко заявив, що російські удари по складах 5 серпня можуть вказувати на те, що РФ не відмовилася від планів атакувати енергосистему України. Він зазначив, що з наближенням опалювального сезону інтенсивність таких ударів може зрости.

Клименко наголосив на необхідності до зими посилити захист критичної інфраструктури та забезпечити безперебійну роботу систем електро-, тепло- й водопостачання.

Раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький також попереджав, що майбутня зима може бути складною. За його словами, до початку опалювального сезону українській енергетиці потрібно залучити ще близько 650 млн євро міжнародної допомоги.