Более 380 тысяч семей в Украине получат по 19 400 грн: на кого рассчитаны выплаты

Более 380 тысяч семей в прифронтовых общинах получат единовременную выплату в размере 19 400 гривен на переход через отопительный сезон.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По его словам, помощь получат те, кто в ней больше всего нуждается: люди с инвалидностью, одинокие пенсионеры, внутренне перемещенные лица, получатели жилищных субсидий, многодетные и приемные семьи.

Кроме того, предусмотрены выплаты для одиноких матерей, семей с детьми-инвалидами, детских домов семейного типа и патронатных семей.

Для финансирования программы правительство привлекло 7,4 млрд грн от международных гуманитарных организаций. Часть средств поступила от ЮНИСЕФ и Украинского Красного Креста через гуманитарный счет Минсоцполитики.

Заявление на получение помощи можно подать до 30 октября через Пенсионный фонд, ЦНАП или местные органы власти. Средства можно получить на банковский счет или через "Укрпочту".

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Напомним, секретарь СНБО Игорь Клименко заявил, что российские удары по складам 5 августа могут свидетельствовать о том, что РФ не отказалась от планов атаковать энергосистему Украины. Он отметил, что с приближением отопительного сезона интенсивность таких ударов может возрасти.

Клименко подчеркнул необходимость до наступления зимы усилить защиту критически важной инфраструктуры и обеспечить бесперебойную работу систем электро-, тепло- и водоснабжения.

Ранее премьер-министр Сергей Корецкий также предупреждал, что предстоящая зима может оказаться сложной. По его словам, к началу отопительного сезона украинской энергетике необходимо привлечь ещё около 650 млн евро международной помощи.