Деньги для Украины задерживаются: что должно сделать правительство для получения 29,5 млрд долларов

В ожидании международной помощи в Украине сокращают и откладывают неприоритетные расходы. Фокус проанализировал, как правительство будет обеспечивать финансирование первоочередных потребностей государства и что необходимо сделать до 15 октября, чтобы получить деньги.

Кабмин сокращает неприоритетные расходы из-за задержки части международного финансирования и откладывает расходы на новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и благоустройство. Укладку брусчатки, реконструкцию фонтанов и скверов приостанавливают. Как сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, часть ожидаемых международных средств еще не поступила. А для получения 29,5 млрд долларов необходимо выполнить ряд обязательств перед партнерами.

Сокращение расходов из-за задержки международной помощи: что должно сделать правительство для получения средств

Кабинет министров определил приоритеты государственных расходов на фоне задержки части запланированного международного финансирования. В первую очередь государство будет направлять средства на оборону, пенсии и социальные выплаты, а также на зарплаты работников бюджетной сферы.

Видео дня

По словам Сергея Корецкого, часть международного финансирования не поступила, в частности из-за невыполнения Украиной части обязательств перед международными партнерами.

Поэтому правительство в настоящее время ускоряет работу над документами, необходимыми для получения 29,5 млрд долларов международного финансирования в этом году.

"Это 42 документа — постановления и другие решения. Мы обещали принять эти решения до 1 ноября, но, осознавая сложность ситуации, мы ускорим работу и завершим её до 15 октября", — заявил премьер.

Важно

Правительство определилось с ценами на газ: решение касается всех потребителей

В то же время часть необходимых решений зависит не только от Кабмина. По словам главы правительства, в Верховной Раде уже находятся 27 законопроектов, которые необходимо принять.

"Все необходимые законопроекты будут представлены в парламент уже в сентябре. На сегодняшний день в Верховной Раде уже находится 27 законопроектов, которые необходимо принять. В очередной раз призываю всех депутатов, независимо от политических предпочтений, поддержать эти решения", — сказал Корецкий.

Он также заявил, что после выполнения необходимых обязательств Украина сможет получить от партнеров финансирование, необходимое для сбалансирования бюджета.

Из-за задержки выделения средств правительство откладывает часть расходов: что сокращают

На фоне приостановки международного финансирования Кабмин решил определить расходы, которые должны финансироваться в первую очередь.

В первую очередь остаются:

потребности обороны;

пенсии и социальные выплаты;

заработная плата учителей, врачей и других работников бюджетной сферы.

Расходы, которые правительство не считает первоочередными, откладываются. Речь идет, в частности, о новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, а также об отдельных объектах благоустройства.

Важно

"Небольшое" повышение НДС: премьер объяснил непопулярное решение по налогам

Корецкий также призвал органы местного самоуправления пересмотреть свои бюджеты и сократить расходы, которые в настоящее время не относятся к первоочередным.

"Надо наконец перестать тратить средства не на приоритетные нужды", — заявил премьер.

"Мы уже недополучаем помощь", — эксперт по бюджету

Как пояснила "Фокусу" экономист, эксперт по бюджету Центра экономической стратегии Александра Мироненко, проблема заключается не только в самом факте задержки средств от партнеров. Поступление международной помощи связано с выполнением Украиной ранее взятых на себя обязательств.

"Главным вызовом по-прежнему остается поступление международной помощи. Она, в свою очередь, зависит от выполнения обязательств, взятых на себя Украиной. Речь идет о принятии решений правительством, голосовании депутатов за законы, а также о подписании президентом уже принятых решений. Мы отстаем по всем этим пунктам", — объясняет эксперт.

По её словам, задержка уже сказывается на государственном бюджете.

Главным вызовом по-прежнему остается поступление международной помощи. Она, в свою очередь, зависит от выполнения обязательств, взятых на себя Украиной. Речь идет о принятии решений правительством, голосовании депутатов за законы, а также подписании президентом уже принятых решений

"Из-за этого мы уже недополучаем помощь, в результате чего не можем покрывать все потребности, что уже видно по приостановке капитальных расходов", — отмечает Мироненко.

Эксперт предупреждает, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, насколько быстро Украина сможет выполнить необходимые условия и возобновить поступление международного финансирования.

"Если ситуация с поступлением международной помощи не улучшится, расходы будут сокращаться и дальше, что в итоге затронет и защищенные статьи бюджета", — говорит Мироненко.

Мы отстаем по всем этим пунктам. Из-за этого мы уже недополучаем помощь, в результате чего не можем покрывать все потребности, что уже видно по объёму капитальных расходов

В настоящее время правительство определяет расходы на оборону, социальные выплаты и зарплаты бюджетников как расходы, которые должны финансироваться в первую очередь. Однако, по оценке эксперта, длительная задержка поступления международных средств может привести к необходимости дальнейшего сокращения бюджетных расходов.

Украине необходимо найти ещё 27 млрд долларов на оборону

Отдельной проблемой остается потребность Сил обороны в дополнительном финансировании. По словам Корецкого, речь идет ещё о 27 млрд долларов.

"Кроме того, у Сил обороны возникла новая потребность в размере 27 млрд долларов. Эту часть дефицита планируем покрыть за счет ускорения реализации программы Ukraine Support Loan, использования замороженных активов России, дополнительных кредитов от партнеров за пределами ЕС, оптимизации расходов внутри бюджета", — заявил премьер.

Важно

Где взять деньги, когда их нет: о простом, но очень непопулярном способе пополнить бюджет Украины

В настоящее время правительство работает одновременно в двух направлениях: пытается разблокировать уже ожидаемое международное финансирование и ищет дополнительные ресурсы для покрытия потребностей обороны. При этом одним из ключевых факторов для бюджета остается скорость выполнения Украиной обязательств перед международными партнерами.

Напомним, что война обходится Украине в 155 млрд долларов. Об этом также сообщал премьер-министр Украины Сергей Корецкий. И именно из этой суммы 27 млрд долларов пока остаются без источника финансирования.