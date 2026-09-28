Ради ВСУ и пенсий: Корецкий объявил о приостановке части расходов из бюджета (видео)

Из-за задержки международной помощи Кабмин вводит жесткие антикризисные меры и замораживает расходы на мощение улиц и фонтаны ради финансирования обороны и зарплат бюджетникам.

Ситуация с государственными финансами Украины остается сложной из-за задержки части запланированного международного финансирования. Правительство заявляет, что в условиях дефицита средств приоритетом остаются оборона, пенсии, социальные выплаты и зарплаты работникам бюджетной сферы, а часть других расходов планируется отложить. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

По словам премьера, государство должно в первую очередь обеспечить финансирование сил обороны. Наряду с этим правительство планирует сохранить выплату пенсий и социальной помощи, а также зарплаты учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы.

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"В первую очередь мы финансируем: оборону, пенсии и социальные выплаты, а также зарплаты учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы", — заявил глава правительства.

Какие расходы можно отложить

По словам премьера, правительство предлагает временно ограничить расходы, не относящиеся к первоочередным. Это касается новых строительных проектов, реконструкций, а также капитальных ремонтов некритических объектов. Правительство подчеркивает, что вернуться к таким проектам можно будет после окончания войны.

Кроме того, под ограничения могут попасть отдельные проекты благоустройства — обустройство парков и скверов, фонтанов, а также работы по перекладке брусчатки.

"Мы, безусловно, будем заниматься всем этим, но пока все ресурсы должны быть направлены на критически важные направления", — отметил Корецкий.

Правительство также призвало органы местного самоуправления пересмотреть свои бюджеты и определить, какие расходы можно отложить. По словам Корецкого, необходимо обеспечивать критически необходимые потребности, а проекты, без которых можно временно обойтись, откладывать.

В то же время из заявления премьера не следует, что все строительные работы, ремонты или проекты благоустройства будут автоматически приостановлены по всей Украине. Речь идет об определении приоритетности расходов и переносе тех проектов, которые в настоящее время не являются первоочередными.

Кстати, о необходимости более жесткой экономии Корецкий говорил и во время выступления в Верховной Раде 1 сентября. Тогда он сообщил, что правительство уже нашло 70 млрд грн экономии, которые планируется направить на нужды обороны. По его словам, при этом социальные обязательства государства должны быть выполнены, а проблем с пенсиями и зарплатами не ожидается.

Почему возникли проблемы с финансированием

По словам премьера, часть запланированной международной помощи Украине пока не поступила. Среди причин он назвал то, что Украина не успела выполнить часть обязательств, взятых перед международными партнерами.

Корецкий отдельно поднимал вопрос о международном финансировании в Верховной Раде. По его словам, Украина должна выполнить предварительные договоренности с партнерами, чтобы получить предусмотренное финансирование. В парламенте премьер также говорил о дефиците оборонного бюджета в размере 27 млрд долларов, для покрытия которого Украина обращается к международным партнерам.

В 2026 году международная поддержка остаётся важной составляющей финансирования государственных расходов. Во время представления проекта бюджета на 2026 год в Верховной Раде отмечалось, что Украина нуждается в значительном внешнем финансировании для невоенных расходов, поскольку внутренние ресурсы в первую очередь направляются на оборону.

Напомним, накануне премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что государство полностью обеспечит выплаты военнослужащим и поддержку их семей без задержек. По его словам, правительство ищет средства за счет оптимизации расходов и экономии на фоне ранее озвученного дефицита в размере 27 млрд долларов на оборону до конца 2026 года.

Также мы писали, что общие потребности Украины на ведение войны в 2026 году составляют около 155 миллиардов долларов. По словам главы правительства, подробный перечень этих потребностей и финансовых запросов украинская сторона уже официально представила международным партнерам во время заседания в формате "Рамштайн" еще в феврале.