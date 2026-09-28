Заради ЗСУ та пенсій: Корецький оголосив про призупинення частини видатків з бюджету (відео)

Через затримку міжнародної допомоги Кабмін впроваджує жорсткі антикризові заходи та заморожує витрати на бруківку й фонтани заради фінансування оборони та зарплат бюджетникам.

Ситуація з державними фінансами України залишається складною через затримку частини запланованого міжнародного фінансування. Уряд заявляє, що в умовах дефіциту коштів пріоритетом залишаються оборона, пенсії, соціальні виплати та зарплати працівникам бюджетної сфери, а частину інших видатків планують відкласти. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За словами прем’єра, держава передусім має забезпечити фінансування сил оборони. Поряд із цим уряд планує зберегти виплати пенсій і соціальної допомоги, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери.

"Передусім фінансуємо: оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери", — заявив глава уряду.

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Які витрати можуть відкласти

За словами прем’єра, уряд пропонує тимчасово обмежити видатки, які не належать до першочергових. Це стосується нових будівництв, реконструкцій, а також капітальних ремонтів некритичних об'єктів. Уряд наголошує, що повернутися до таких проєктів можна буде після закінчення війни.

Також під обмеження можуть потрапити окремі проєкти благоустрою — облаштування парків і скверів, фонтанів, а також роботи з перекладання бруківки.

"Ми усе це, безумовно, будемо робити, але наразі всі ресурси мають бути спрямовані на критично важливі напрямки", — зазначив Корецький.

Уряд також закликав органи місцевого самоврядування переглянути власні бюджети та визначити, які видатки можна відкласти. За словами Корецького, потрібно забезпечувати критично необхідні потреби, а проєкти, без яких можна тимчасово обійтися, відкладати.

Водночас із заяви прем’єра не випливає, що всі будівництва, ремонти чи проєкти благоустрою автоматично припинять по всій Україні. Йдеться про визначення пріоритетності видатків і перенесення тих проєктів, які зараз не є першочерговими.

До речі, про необхідність жорсткішої економії Корецький говорив і під час виступу у Верховній Раді 1 вересня. Тоді він повідомив, що уряд уже знайшов 70 млрд грн економії, які планують спрямувати на потреби оборони. За його словами, при цьому соціальні зобов’язання держави мають бути виконані, а проблем із пенсіями та зарплатами не очікується.

Чому виникли проблеми з фінансуванням

За словами прем’єра, частина запланованої міжнародної допомоги Україні поки не надійшла. Серед причин він назвав те, що Україна не встигла виконати частину зобов’язань, узятих перед міжнародними партнерами.

Проблему з міжнародним фінансуванням Корецький окремо порушував у Верховній Раді. За його словами, Україна має виконати попередні домовленості з партнерами, щоб отримати передбачене фінансування. У парламенті прем’єр також говорив про $27 млрд дефіциту оборонного бюджету, для покриття якого Україна звертається до міжнародних партнерів.

У 2026 році міжнародна підтримка залишається важливою складовою фінансування державних видатків. Під час представлення проєкту бюджету на 2026 рік у Верховній Раді зазначалося, що Україна потребує значного зовнішнього фінансування для невійськових видатків, оскільки внутрішні ресурси передусім спрямовуються на оборону.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що держава повністю забезпечить виплати військовослужбовцям та підтримку їхніх родин без затримок. За його словами, уряд шукає кошти через оптимізацію видатків та економію на тлі раніше озвученого дефіциту $27 млрд на оборону до кінця 2026 року.

Також ми писали, що загальні потреби України на ведення війни у 2026 році сягають близько 155 мільярдів доларів. За словами очільника уряду, деталізований перелік цих потреб та фінансових запитів українська сторона вже офіційно представила міжнародним партнерам під час засідання у форматі "Рамштайн" ще в лютому.