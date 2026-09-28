Правительство определилось с ценами на газ: решение касается всех потребителей
Принято решение о ценах на газ для населения и производителей тепла. Корецкий рассказал о перспективах отопительного сезона.
Правительство продлило действие действующих льготных цен на природный газ для населения и производителей тепловой энергии до 31 марта 2027 года. В настоящее время установленные цены будут сохраняться фактически до окончания отопительного сезона. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
По его словам, решение было принято в условиях действия моратория на повышение тарифов, введенного парламентом на период военного положения.
Правительство сохранило действующие льготные цены на газ для населения и теплопроизводителей до 31 марта, то есть фактически до конца отопительного сезона.
Он также отметил, что при принятии решения также учитывалась сложная социально-экономическая ситуация в Украине.
Что будет с тарифной политикой в дальнейшем
Параллельно с этим правительство совместно с другими органами власти работает над изменениями в сфере тарифного регулирования. Речь идет о выполнении обязательств Украины перед международными партнерами.
В частности, власти планируют усовершенствовать систему тарифной политики и перейти к более прозрачному и справедливому формированию тарифов.
Одновременно предполагается увеличение адресной помощи для граждан, нуждающихся в ней.
Таким образом, до 31 марта 2027 года для населения и производителей тепла будут сохранены действующие льготные цены на газ, а дальнейшие изменения тарифной политики правительство планирует совместить с усилением адресной поддержки населения.
Другие заявления Корецкого о выплатах военным, цене войны и повышении НДС
Напомним, ранее Сергей Корецкий заявил, что война обходится Украине в 155 млрд долларов. Из этой суммы 27 млрд долларов пока остаются без источника финансирования.
Премьер-министр также отметил, что украинцев ждет повышение НДС на 1%. В проекте госбюджета на 2027 год это связано, в частности, с поиском средств для программы страхования бизнеса от военных рисков.
По словам премьера, российские удары по предприятиям одновременно наносят ущерб бизнесу, сокращают налоговые поступления и создают дополнительную нагрузку на государственный бюджет.
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"Все происходящие разрушения и нападения — это удар по бизнесу, удар по людям, удар по налогам, по государственному бюджету, по устойчивости нашего государства", — сказал Корецкий.
Одним из направлений помощи бизнесу премьер назвал льготное кредитование. Государство компенсирует разницу между льготной и базовой рыночной ставкой. По словам Корецкого, такие программы финансируются как за счет собственных средств государства, так и за счет грантов международных партнеров.
Еще одним направлением он назвал страхование военных рисков. Такой механизм должен позволить бизнесу быстрее получать компенсацию за убытки, причиненные ракетными и дронными атаками.
"Очень важная инициатива. Это была наша инициатива, направленная на то, чтобы бизнес мог быстро компенсировать убытки, наносимые ракетами и дронами", — пояснил премьер.Важно
По словам Корецкого, государство должно внести средства в соответствующую программу. Речь идет примерно об 1 млрд долларов или чуть больше.
"Мы зачисляем этот спецфонд, так сказать, спецсчет, этот миллиард, в отдельную статью государственного бюджета", — заявил он.
Кроме того, по словам Корецкого, правительство Украины нашло 7 млрд долларов за счет внутренней экономии и оптимизации бюджета, что позволит полностью покрыть выплаты военнослужащим и профинансировать закупку новых дронов.
Глава правительства подчеркнул, что финансирование Вооруженных сил Украины остается главным и безусловным приоритетом для государства.
Напомним, в Минагрополитики назвали причину удорожания продовольственной корзины украинцев. Осенью и зимой стоимость базовой продовольственной корзины может вырасти из-за усложнений в логистике.