Продукты подорожают на 3%: в Минагрополитики назвали причину
Базовая корзина продуктов подорожает на 2,5–3 % из-за сложностей с логистикой. Но не только. Дополнительный рост цен из-за топлива или возможного использования генераторов будет зависеть от ситуации осенью и зимой.
Осенью и зимой стоимость базовой корзины продуктов может вырасти из-за сложностей с логистикой. Именно этот фактор, по расчетам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, способен привести к росту конечной цены на продукты как минимум на 2,5–3%. Об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал в комментарии novynylive.
По его словам, изменение привычных логистических цепочек и перестройка работы бизнеса из-за повреждений инфраструктуры уже приводят к дополнительным расходам.
"Мы провели макрорасчет, который показал, что более сложная логистика приводит к удорожанию как минимум на 2,5–3 %, если говорить о всей корзине продуктов", — пояснил Высоцкий.
В то же время министр подчеркнул, что логистика — не единственный фактор, который может влиять на цены. Отдельным риском он назвал стоимость энергоносителей, в частности топлива, электроэнергии и природного газа.
Нужно понимать, что могут быть и другие факторы, которые повлияют на подорожание продуктовой корзины. Сейчас их сложно предсказать. Но в первую очередь речь идет о стоимости различных видов энергии.
"Нужно понимать, что могут быть и другие факторы. Сейчас их сложно предсказать, но стоимость топлива и всё, что связано с энергоснабжением, может существенно повлиять", — отметил он.
Отключения электроэнергии могут привести к дополнительным расходам
Еще одним фактором, влияющим на цены на продукты, Высоцкий назвал возможные перебои с электроснабжением в зимний период. Если производители и продавцы будут вынуждены переходить на альтернативные источники энергии, это приведет к увеличению их расходов.
"К сожалению, это может повлиять. Это не закладывается заранее — такие расходы закладываются уже по факту", — сказал министр.
Он напомнил, что прошлой зимой часть предприятий работала на генераторах, однако тогда цены на дизельное топливо были значительно ниже.Важно
"Прошлой зимой многие работали на генераторных установках. Тогда стоимость дизельного топлива была на 40–50–60 % ниже. Поэтому этот фактор может оказать влияние", — подчеркнул Высоцкий.
В то же время, по его словам, в настоящее время ситуация с электроснабжением остается стабильной, а соответствующие службы работают над тем, чтобы она оставалась такой же.
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