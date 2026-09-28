Продукты подорожают на 3%: в Минагрополитики назвали причину

Базовая корзина продуктов подорожает на 2,5–3 % из-за сложностей с логистикой. Но не только. Дополнительный рост цен из-за топлива или возможного использования генераторов будет зависеть от ситуации осенью и зимой.

Осенью и зимой стоимость базовой корзины продуктов может вырасти из-за сложностей с логистикой. Именно этот фактор, по расчетам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, способен привести к росту конечной цены на продукты как минимум на 2,5–3%. Об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал в комментарии novynylive.

По его словам, изменение привычных логистических цепочек и перестройка работы бизнеса из-за повреждений инфраструктуры уже приводят к дополнительным расходам.

"Мы провели макрорасчет, который показал, что более сложная логистика приводит к удорожанию как минимум на 2,5–3 %, если говорить о всей корзине продуктов", — пояснил Высоцкий.

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В то же время министр подчеркнул, что логистика — не единственный фактор, который может влиять на цены. Отдельным риском он назвал стоимость энергоносителей, в частности топлива, электроэнергии и природного газа.

Тарас Высоцкий , министр аграрной политики и продовольствия Украины

Нужно понимать, что могут быть и другие факторы, которые повлияют на подорожание продуктовой корзины. Сейчас их сложно предсказать. Но в первую очередь речь идет о стоимости различных видов энергии.

"Нужно понимать, что могут быть и другие факторы. Сейчас их сложно предсказать, но стоимость топлива и всё, что связано с энергоснабжением, может существенно повлиять", — отметил он.

Отключения электроэнергии могут привести к дополнительным расходам

Еще одним фактором, влияющим на цены на продукты, Высоцкий назвал возможные перебои с электроснабжением в зимний период. Если производители и продавцы будут вынуждены переходить на альтернативные источники энергии, это приведет к увеличению их расходов.

"К сожалению, это может повлиять. Это не закладывается заранее — такие расходы закладываются уже по факту", — сказал министр.

Он напомнил, что прошлой зимой часть предприятий работала на генераторах, однако тогда цены на дизельное топливо были значительно ниже.

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"Прошлой зимой многие работали на генераторных установках. Тогда стоимость дизельного топлива была на 40–50–60 % ниже. Поэтому этот фактор может оказать влияние", — подчеркнул Высоцкий.

В то же время, по его словам, в настоящее время ситуация с электроснабжением остается стабильной, а соответствующие службы работают над тем, чтобы она оставалась такой же.

Напомним, что в Украине планируется повышение НДС. Премьер-министр объяснил причины этого непопулярного решения в отношении налогов. Повышение на 1 % предусмотрено в проекте бюджета на 2027 год.