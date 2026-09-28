Продукти здорожчають на 3%: у Мінагрополітики назвали причину

Базовий продуктовий кошик здорожчає на 2,5–3% через ускладнену логістику. Але не лише. Додаткове підвищення цін через пальне або можливе використання генераторів залежатиме від ситуації восени та взимку.

Восени та взимку вартість базового продуктового кошика може зрости через ускладнення логістики. Саме цей фактор, за розрахунками Міністерства аграрної політики та продовольства України, здатен додати до кінцевої ціни продуктів щонайменше 2,5–3%. Про це міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів в коментарі novynylive.

За його словами, зміна звичних логістичних ланцюгів та перебудова роботи бізнесу через пошкодження інфраструктури вже створюють додаткові витрати.

"Ми робили макророзрахунок, який показав, що складніша логістика додає мінімум 2,5–3%, якщо говорити про весь продуктовий кошик", — пояснив Висоцький.

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Водночас міністр наголосив, що логістика — не єдиний фактор, який може впливати на ціни. Окремим ризиком він назвав вартість енергоносіїв, зокрема пального, електроенергії та природного газу.

Тарас Висоцький , міністр аграрної політики та продовольства України

Треба розуміти, що можуть бути інші фактори, що вплинуть на здорожчання продуктового кошика. Зараз їх складно спрогнозувати. Але передусім йдеться про вартість різного виду енергії.

"Треба розуміти, що можуть бути й інші фактори. Зараз їх складно спрогнозувати, але вартість палива та все, що пов’язане з енергопостачанням, може суттєво впливати", — зазначив він.

Блекаути можуть додати витрат

Ще одним фактором для цін на продукти Висоцький назвав можливі перебої з електропостачанням у зимовий період. Якщо виробники та продавці будуть змушені переходити на альтернативні джерела енергії, це збільшить їхні витрати.

"На жаль, це може вплинути. Це не закладається наперед — такі витрати закладаються вже по факту", — сказав міністр.

Він нагадав, що минулої зими частина підприємств працювала на генераторах, однак тоді ціни на дизельне пальне були значно нижчими.

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"Минулої зими багато хто працював на генераційних установках. Тоді вартість дизеля була на 40–50–60% меншою. Тому цей фактор може вплинути", — наголосив Висоцький.

Водночас, за його словами, наразі ситуація з електропостачанням залишається стабільною, а відповідні служби працюють над тим, щоб зберегти її такою.

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