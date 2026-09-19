Дизель в Україні може подорожчати до 100 грн за літр: що заважає АЗС підняти ціни

Невдовзі ціни на дизель можуть фізично перевищити психологічну позначку у 100 гривень за літр.

Вже цього вікенда ціна дизельного палива на українських автозаправках може перевищити 100 грн за літр. Про це в ефірі "Новини.LIVE" розповів паливний експерт Дмитро Льоушкін.

Експерт зауважив, що наразі на багатьох українських автозаправних станція дизель коштує для водіїв у межах 99,90 грн за літр.

Дмитро Льоушкін розповів, що частина мереж поки що не може встановити на стелах тризначні ціни через технічні обмеження обладнання, але зауважив, що власники АЗС шукають способи переналаштувати цінники на табло й деякі мережі вже вирішили це питання.

Паливний експерт припускає, що вже цими вихідними на деяких АЗС ціни на дизель перетнуть тризначну позначку й порадив при цьому орієнтуватися на вартість бензину. Останній, за його словами, має коштувати на 10 грн дешевше дизельного пального.

Видео дня

За інформацією видання "Главком", станом на ранок суботи, 19 вересня, вартість дизелю на АЗС в Україні не перевищила 99,99 грн за літр.

Нагадаємо, ціни на пальне в Україні пішли вгору ще 11 вересня, коли великі мережі переписали цінники на бензин і дизель. Того дня на українських АЗС дизельне пальне впритул наблизилося до позначки 100 грн.

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн наголошував, що розрахункова собівартість дизельного пального на кордоні України становить близько 98,50 гривень, тому його подорожчання — лише справа найближчого часу.