Дизельное топливо в Украине может подорожать до 100 грн за литр: что мешает АЗС поднять цены

В ближайшее время цены на дизельное топливо могут реально превысить психологическую отметку в 100 гривен за литр.

Уже в эти выходные цена на дизельное топливо на украинских автозаправках может превысить 100 грн за литр. Об этом в эфире "Новости.LIVE" рассказал эксперт по топливу Дмитрий Леушкин.

Эксперт отметил, что в настоящее время на многих украинских автозаправочных станциях дизельное топливо стоит для водителей в пределах 99,90 грн за литр.

Дмитрий Леушкин рассказал, что часть сетей пока не может отображать на табло трехзначные цены из-за технических ограничений оборудования, но отметил, что владельцы АЗС ищут способы перенастроить ценники на табло, и некоторые сети уже решили этот вопрос.

Эксперт по топливу предполагает, что уже в эти выходные на некоторых АЗС цены на дизельное топливо превысят трёхзначную отметку, и посоветовал при этом ориентироваться на стоимость бензина. Последний, по его словам, должен стоить на 10 грн дешевле дизельного топлива.

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По информации издания "Главком", по состоянию на утро субботы, 19 сентября, стоимость дизельного топлива на АЗС в Украине не превысила 99,99 грн за литр.

Напомним, цены на топливо в Украине выросли ещё 11 сентября, когда крупные сети переписали ценники на бензин и дизельное топливо. В тот день на украинских АЗС цена на дизельное топливо почти достигла отметки в 100 грн.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн подчеркнул, что расчетная себестоимость дизельного топлива на границе Украины составляет около 98,50 гривен, поэтому его подорожание — лишь вопрос ближайшего времени.