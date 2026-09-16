Есть новый рекорд! Цена на дизель в Европе взлетела до $1644 за тонну — Куюн предупредил о цене в Украине

Цена на дизельное топливо может превысить 100 грн за литр. Эксперты назвали причины нового скачка цен.

Цены на дизельное топливо в Украине приближаются к психологической отметке в 100 грн за литр. На фоне рекордного роста европейских котировок эксперты ожидают дальнейшего подорожания. Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн заявил, что цена на дизельное топливо может превысить 100 грн/л уже в ближайшее время.

По его словам, средняя цена спотовых партий дизельного топлива в Европе поднялась до рекордных 1644 долларов за тонну. За один день котировки выросли на 89 долларов/т, или примерно на 4 грн/л. За последние пять дней прирост составил 172 доллара/т — около 7,70 грн/л.

По данным Куюна, предыдущий рекорд был зафиксирован в начале апреля — 1593 доллара за тонну.

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Себестоимость дизельного топлива уже приближается к 100 грн

По текущим европейским котировкам расчетная себестоимость дизельного топлива на границе Украины составляет около 98,50 грн/л, отметил Куюн.

В то же время себестоимость последних поставок дизельного топлива, по его оценке, составляет 95–96 грн/л, а оптовая цена в центральном регионе — около 99 грн/л.

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"Соответственно, вопрос "будет ли 100 или нет?" уже нужно переформулировать в "когда будет выше 100?". По моим ощущениям, это может произойти уже сегодня", — написал эксперт.

Он добавил, что максимальные цены на дизельное топливо на украинском рынке уже вплотную приблизились к 100 грн/л.

Леушкин: с экономической точки зрения цена на дизельное топливо в 105 грн уже оправдана

Энергоэксперт Александр Леушкин также считает отметку в 100 грн/л психологическим барьером, который рынку предстоит преодолеть.

"Очень сложный психологический барьер. С экономической точки зрения цена на дизельное топливо у крупных нефтяных компаний — 105 — вполне обоснована текущей ценой на границе", — заявил он.

Дмитрий Леушкин , основатель и руководитель группы компаний Prime Group

Но пока что приходится выделывать всякие трюки, чтобы не попасть под раздачу со стороны властей. Итак, власти должны отреагировать, стукнуть тапочкой по столу, направить запросы в АМК, а затем им придется отправиться с докладом в Верховную Раду, чтобы там рассказать что-то — не знаю, что именно. Но все должны выразить беспокойство и возмущение. А как здесь может быть иначе? Налоги снижать и кэшбэки вводить... денег нет. Поэтому переходим к трехзначным цифрам, привыкайте.

P/S Если что-то изменится к лучшему, напишу. Кстати, за всю жизнь не видел, чтобы обычный и премиальный дизель стоили одинаково.

По его словам, даже если часть этой цены будет приходиться на маркетинговые скидки, 100 грн/л — это уже тот уровень, который рынку придется преодолеть.

"Пусть из этих 105 грн 3–4 грн приходятся на маркетинговые уловки в виде скидок, но барьер в сто гривен уже нужно преодолеть", — отметил Леушкин.

В то же время он отмечает, что сети пока стараются не предпринимать резких шагов из-за возможной реакции властей.

Почему дизельное топливо дорожает

Куюн связывает новый скачок европейских котировок, в частности, с ситуацией вокруг йеменских хуситов. По его словам, они атаковали нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, а Красное море оказалось под угрозой для транспортировки нефти и топлива.

Сергей Куюн , директор "Консалтинговая группа А-95"

Спасибо, дедушка… за сотню! Утром максимальные цены на дизельное топливо на рынке почти достигли отметки в 100 грн/л. Видно, что преодолевать этот барьер не хочется. Но этот драматический момент продлится недолго. Например, бензин сегодня в одной из сетей незаметно превысил 90 грн/л, но он, безусловно, остается в "тени" дизельного топлива.

Эксперт отметил, что Саудовская Аравия использовала альтернативный маршрут экспорта через Баб-эль-Мандебский пролив. По его словам, именно этот участок с прошлой недели контролируют хуситы, которых он называет союзниками Ирана.

Между тем цена на нефть составляет около 108 долларов за баррель. Куюн сравнил нынешнюю ситуацию с 2008 годом, когда нефть стоила 147 долларов за баррель, но таких цен на дизельное топливо тогда не было.

"И то, что тогда цены на дизельное топливо были не такими высокими, указывает на проблему именно с этим продуктом", — отметил эксперт.

Что будет с ценами на украинских АЗС

Леушкин прогнозирует, что украинским водителям придется привыкать к трехзначным ценам на дизельное топливо.

"А как здесь может быть иначе? Налоги снижать и кэшбэки вводить… денег нет. Поэтому переходим к трехзначным цифрам, привыкайте", — написал он.

Куюн, в свою очередь, подчеркивает, что нынешняя ситуация не означает прекращения поставок топлива. По его словам, главная задача — обеспечить их дальнейшее поступление, поскольку рисков достаточно.

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В то же время, по его оценке, в Украине не так много механизмов для сдерживания роста цен, поскольку нет средств для снижения налогов. Кроме того, с нового года предусмотрено плановое повышение акциза на топливо, заложенное в законодательстве еще в 2024 году.

"Любой кризис проходит, пройдет и этот", — отметил Куюн.

Леушкин также обратил внимание на еще одну особенность нынешнего рынка: по его словам, он не припомнит ситуации, когда обычный и премиальный дизель продавались по одинаковой цене.

Напомним, ранее также речь шла о ценах на топливо в Украине, которые вновь пошли вверх. Так, крупные сети АЗС переписали ценники на бензин и дизель, а на международном рынке резко подорожал лондонский газойл.