Дизель достиг психологической отметки в 100 грн: сколько стоит топливо на украинских АЗС

Автозаправочные станции в Украине обновили цены на топливо. На некоторых из них цена за литр дизельного топлива уже превысила отметку в 100 гривен.

В субботу, 12 сентября, "Укрнафта" повысила отпускные цены на бензин всех марок. В частности, цены на А-92, А-95 и 95 Energy подскочили на 1 грн, а дизельное топливо подорожало сразу на 2 грн, сообщает "РБК-Украина".

Также сообщается, что на АЗС сети SOCAR цена на дизельное топливо ДП NANO Extro выросла на 10 копеек, достигнув отметки в 100 грн, а вот на АЗС OKKO и WOG цены остались без изменений.

Цены на АЗС

OKKO

Бензин Pulls 100: 97,90 грн

Бензин Pulls 95: 90,90 грн

Бензин А-95 Евро: 87,90 грн

Дизельное топливо Pulls: 99,90 грн

Дизельное топливо "Евро": 98,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 97,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 90,90 грн

Бензин 95 Евро: 87,90 грн

Дизельное топливо Mustang: 99,90 грн

Дизельное топливо Евро-5: 97,90 грн

Газ: 45,50 грн

Видео дня

SOCAR

Бензин NANO 100: 98,90 грн

Бензин NANO 95: 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

Дизельное топливо NANO Extro: 100 грн

Дизельное топливо NANO: 98,90 грн

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 82,90 грн

Бензин А-95: 82,90 грн

Бензин А-92: 80,90 грн

Дизельное топливо (Energy): 95,90 грн

Дизельное топливо: 93,90 грн

Газ: 42,90 грн

Стоимость полного бака

Сколько обойдётся водителю заправка 50 литров на АЗС

OKKO: бензин Pulls 95 будет стоить 4 545 грн, дизель Евро — 4 945 грн, а газ — 2 245 грн.

WOG: за заправку бензином 95 Mustang придется заплатить 4 545 грн, дизелем Евро-5 — 4 895 грн, а газом — 2 275 грн.

SOCAR: бензин NANO 95 будет стоить 4 595 грн, дизель NANO — 4 945 грн, а газ — 2 245 грн.

"Укрнафта": бензин А-95 стоит 4 145 грн, дизель — 4 695 грн, автогаз — 2 145 грн.

Напомним, что 11 сентября цены на дизельное топливо уже вплотную приблизились к отметке 100 грн за литр.

Также Фокус писал, что только в столичном регионе Россия планирует уничтожить 50 АЗС.