Дизель сягнув психологічної позначки в 100 грн: скільки коштує пальне на українських АЗС

Заправки в Україні оновили ціни на паливо. На деяких з них літр дизельного пального вже перетнув "бар'єр" у 100 гривень.

У суботу, 12 вересня, "Укрнафта" підвищила відпускні ціни на бензин всіх марок. Зокрема А-92, А-95 та 95 Energy підскочили на 1 грн, а дизельне пальне здорожчало одразу на 2 грн, повідомляє "РБК-Україна".

Також повідомляється, що на АЗС мережі SOCAR ціна на дизельне пальне ДП NANO Extro зросла на 10 копійок, досягнувши ціни у 100 грн, а ось на OKKO та WOG ціни залишилися без змін.

Ціни на АЗС

OKKO

Бензин Pulls 100: 97,90 грн

Бензин Pulls 95: 90,90 грн

Бензин А-95 Євро: 87,90 грн

ДП Pulls: 99,90 грн

ДП Євро: 98,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 97,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 90,90 грн

Бензин 95 Євро: 87,90 грн

ДП Mustang: 99,90 грн

ДП Євро-5: 97,90 грн

Газ: 45,50 грн

Видео дня

SOCAR

Бензин NANO 100: 98,90 грн

Бензин NANO 95: 91,90 грн

Бензин А-95: 88,90 грн

ДП NANO Extro: 100 грн

ДП NANO: 98,90 грн

Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 82,90 грн

Бензин А-95: 82,90 грн

Бензин А-92: 80,90 грн

ДП (Energy): 95,90 грн

ДП: 93,90 грн

Газ: 42,90 грн

Вартість повного баку

Скільки коштуватиме водію заправка на АЗС 50 літрів

OKKO: бензин Pulls 95 коштуватиме 4 545 грн, дизель Євро — 4 945 грн, а газ — 2 245 грн.

WOG: за заправку бензином 95 Mustang доведеться викласти 4 545 грн, дизелем Євро-5 — 4 895 грн, а газом — 2 275 грн.

SOCAR: бензин NANO 95 коштуватиме 4 595 грн, дизель NANO — 4 945 грн, а газ — 2 245 грн.

"Укрнафта": бензин А-95 коштує 4 145 грн, дизель — 4 695 грн, автогаз — 2 145 грн.

Нагадаємо, 11 вересня ціни на дизельне пальне вже впритул наблизилися до позначки 100 грн за літр.

Також Фокус писав, що лише у столичному регіоні Росія планує знищити 50 АЗС.