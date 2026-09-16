Є новий рекорд! Дизель у Європі злетів до $1644 за тонну — Куюн попередив про ціну в Україні

Дизель може перевищити 100 грн за літр. Експерти назвали причини нового стрибка цін.

Ціни на дизельне пальне в Україні наближаються до психологічної позначки 100 грн за літр. На тлі рекордного зростання європейських котирувань експерти очікують подальшого подорожчання. Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн заявив, що дизель може перевищити 100 грн/л уже найближчим часом.

За його словами, середня ціна спотових партій дизельного пального в Європі піднялася до рекордних 1644 доларів за тонну. За один день котирування зросли на 89 доларів/т, або приблизно на 4 грн/л. За останні п’ять днів приріст становив 172 доларів/т — близько 7,70 грн/л.

Попередній рекорд, за даними Куюна, був зафіксований на початку квітня — 1593 доларів за тонну.

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Собівартість дизеля вже наближається до 100 грн

За нинішнього європейського котирування розрахункова собівартість дизельного пального на кордоні України становить близько 98,50 грн/л, зазначив Куюн.

Водночас собівартість останніх надходжень дизеля, за його оцінкою, становить 95–96 грн/л, а оптова ціна в центральному регіоні — близько 99 грн/л.

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"Відповідно, питання, "буде 100 чи не буде?", вже треба переформулювати "коли буде вище 100?". За моїми відчуттями, це може статися вже сьогодні", — написав експерт.

Він додав, що найвищі ціни на дизель на українському ринку вже впритул наблизилися до 100 грн/л.

Льоушкін: економічно дизель по 105 грн уже обґрунтований

Енергоексперт Олександр Льоушкін також вважає позначку 100 грн/л психологічним бар’єром, який ринок має перейти.

"Дуже складний психологічний бар'єр. Економічно ціна дизеля у мейджорів вже 105 цілком обгрунтована поточною ціною на кордоні", — заявив він.

Дмитро Льоушкін , засновник і керівник групи компаній Prime Group

Але поки танці з бубнами щоб не потрапити під роздачу від влади. Отже влада має відреагувати, стукнути тапком по столу, направити запити в АМКу, потім ті повинні будуть поїхати на доповідь до Верховної Ради, там щось розповісти не знаю що. Але всі мають вдатися до занепокоєння та обурення. А як тут може бути інакше? Податки знижувати та кешбеки вводити... грошей немає. Тому переходимо до трицифрових цифр, звикайте.

P/S Якщо щось зміниться на краще, напишу. До речі за вже життя не бачив, щоб звичайний та преміальний дизель у одну ціну були.

За його словами, навіть якщо частина цієї ціни припадатиме на маркетингові знижки, 100 грн/л уже є рівнем, який ринку доведеться пройти.

"Нехай у цих 105 грн буде 3-4 грн маркетингового повітря у вигляді знижок, але сотню вже треба переходити", — зазначив Льоушкін.

Водночас він каже, що мережі поки намагаються не робити різких кроків через можливу реакцію влади.

Чому дизель дорожчає

Куюн пов’язує новий стрибок європейських котирувань, зокрема, із ситуацією навколо єменських хуситів. За його словами, вони атакували нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії, а Червоне море опинилося під ризиком для транспортування нафти та пального.

Сергій Куюн , директор "Консалтингова група А-95"

Спасибі, діду… за сотнягу! Зранку найвищі "дизельні" ціни на ринку впритул наблизились до 100 грн/л. Видно, що брати цей бар"єр не хочеться. Але цей драматичний момент триватиме недовго. Наприклад, бензин сьогодні в одній з мереж тихенько подолав 90 грн/л, але він безумовно лишається "дизельній" тіні.

Експерт зазначив, що Саудівська Аравія використовувала альтернативний маршрут експорту через Баб-ель-Мандебську протоку. За його словами, саме цю ділянку з минулого тижня контролюють хусити, яких він називає союзниками Ірану.

Тим часом ціна нафти становить близько 108 доларів за барель. Куюн порівняв нинішню ситуацію з 2008 роком, коли нафта коштувала $147 за барель, але таких цін на дизель тоді не було.

"І те, що тоді не було таких цін на дизель, вказує на проблему саме з цим продуктом", — зазначив експерт.

Що буде з цінами на українських АЗС

Льоушкін прогнозує, що українським водіям доведеться звикати до трицифрових цін на дизель.

"А як тут може бути інакше? Податки знижувати та кешбеки вводити… грошей немає. Тому переходимо до трицифрових цифр, звикайте", — написав він.

Куюн зі свого боку наголошує, що нинішня ситуація не означає завершення поставок пального. За його словами, головне завдання — забезпечити їхнє подальше надходження, оскільки ризиків достатньо.

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Водночас механізмів для стримування зростання цін в Україні, за його оцінкою, небагато, оскільки немає коштів для зниження податків. Крім того, з нового року передбачене планове підвищення акцизу на пальне, закладене в законодавстві ще 2024 року.

"Будь-яка криза минає, мине і ця", — зазначив Куюн.

Льоушкін також звернув увагу на ще одну особливість нинішнього ринку: за його словами, він не пригадує ситуації, коли звичайний та преміальний дизель продавалися за однаковою ціною.

Нагадаємо, раніше також йшлося про ціни на пальне в Україні, які знову пішли вгору. Так, великі мережі АЗС переписали цінники на бензин і дизель, а на міжнародному ринку різко подорожчав лондонський газойль.