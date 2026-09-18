Молочка понад 20%, яйця – 27%: аграрій назвав продукти, які найбільше подорожчають в Україні

Найбільше найближчим часом можуть подорожчати молочні продукти — понад 20%. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, пояснивши, що на ціни тиснуть сезонність і дорожча логістика після руйнування складів.

Заступник голови ВАР Денис Марчук вважає, що найвідчутніше найближчим часом зростуть ціни на молочну продукцію, більш як на 20%. Серед причин він назвав сезонність і проблеми з логістикою. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу "Суперпозиція".

За словами експерта, в осінньо-зимовий період надої скорочуються, тож молока на ринку стає менше. До того ж молочна продукція потребує безперервного холодового ланцюга: від виробництва й переробки до полиці магазину. Марчук зауважив, що знищено центри, куди звозили більшу частину молочки з усієї країни і де вона зберігалася в холодильних камерах. Тепер бізнесу доведеться окремо закуповувати доставку авто з охолодженням безпосередньо від підприємств до магазинів, а це додаткові витрати, які позначаться на цінах.

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"Тому, якщо дивитися з цього ряду, то молочні продукти найбільше зростуть", – підсумував аграрний експерт.

Про збільшення цін на продукцію: з 6:30

Хліб, за прогнозом Марчука, до кінця року додасть у ціні в межах 10%. Значне зростання продемонструє і м'ясна продукція, а тягнутимуть ціни вгору яловичина й свинина.

Курячі яйця, за його словами, подорожчають більш ніж на 27%. Причини ті самі, логістика й сезонність: з ринку зникає пропозиція від домашніх господарств і залишається лише фабричне виробництво. Через нестачу продукції ціни повзуть угору.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16069, яким пропонують знизити ПДВ на ліки, дитячі товари та базові продукти до 5%, а також суттєво зменшити податки на генератори й павербанки.

Також після масованих обстрілів складів, зокрема продовольчих, окремі мережі супермаркетів обмежили продаж певних категорій товарів.