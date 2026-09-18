Молочные продукты — более 20 %, яйца — 27 %: аграрий назвал продукты, которые подорожают в Украине

В ближайшее время больше всего могут подорожать молочные продукты — более чем на 20 %. Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, пояснив, что на цены оказывают давление сезонность и удорожание логистики после разрушения складов.

Заместитель председателя ВАР Денис Марчук считает, что в ближайшее время наиболее заметно вырастут цены на молочную продукцию — более чем на 20 %. Среди причин он назвал сезонность и проблемы с логистикой. Об этом он сообщил в интервью каналу "Суперпозиция".

По словам эксперта, в осенне-зимний период надои сокращаются, поэтому молока на рынке становится меньше. К тому же молочная продукция требует непрерывной холодовой цепи: от производства и переработки до прилавка магазина. Марчук отметил, что были ликвидированы центры, куда свозили большую часть молочной продукции со всей страны и где она хранилась в холодильных камерах. Теперь бизнесу придется отдельно заказывать доставку в автомобилях с охлаждением напрямую от предприятий до магазинов, а это дополнительные расходы, которые отразятся на ценах.

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"Поэтому, если смотреть с этой точки зрения, то молочные продукты подорожают больше всего", — подытожил аграрный эксперт.

Об увеличении цен на продукцию: с 6:30

По прогнозу Марчука, к концу года цены на хлеб вырастут примерно на 10 %. Значительный рост цен ожидается и на мясную продукцию, причем в основном цены будут тянуть вверх говядина и свинина.

Куриные яйца, по его словам, подорожают более чем на 27 %. Причины те же — логистика и сезонность: с рынка исчезает предложение от частных хозяйств, и остается только фабричное производство. Из-за нехватки продукции цены постепенно растут.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 16069, в котором предлагается снизить НДС на лекарства, детские товары и продукты первой необходимости до 5 %, а также существенно уменьшить налоги на генераторы и портативные зарядные устройства.

Кроме того, после массированных обстрелов складов, в частности продовольственных, отдельные сети супермаркетов ограничили продажу определенных категорий товаров.