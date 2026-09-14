Ограничения на продажу товаров в супермаркетах: в Кабмине назвали подводные камни

После массированных обстрелов складов Украине, в том числе с продуктами, некоторые сети супермаркеты ввели ограничения на продажу определенных категорий товаров.

Однако введение таких ограничений министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий назвал преждевременными. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

Также, отметил он, нужно проанализировать, не создают ли они еще больший ажиотаж.

"Люди могут воспринимать это так: если уже ввели ограничения, значит, надо купить все шесть пачек, даже если сначала планировали взять одну", — отметил Высоцкий.

По его словам, это решение не обсуждалось с профильными ведомствами, потому сложно оценить его влияние на поведение потребителей. Однако оснований вводить лимиты из-за того, что продукции физически не хватает, нет.

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Высоцкий подчеркнул, что таких социальных продуктов как сахар, крупы и масло, в Украине производятся в достаточном объеме.

Министр добавил, что в некоторых местах могут возникать отдельные проблемы, но в масштабах страны масштабного дефицита нет.

Поэтому, считает собеседник издания, оснований переживать, что на длительный период с полок могут исчезнуть крупы, масло, мука, сахар или яйца, в текущей ситуации также нет.

Ранее ограничение ввела сеть супермаркетов АТБ, а также о введении ограничений на продажу определенных товаров сообщали в "Ашане".

Напомним, уничтожение и повреждение распределительных центров вынуждает ритейлеров перестраивать логистические сети, сокращать складские запасы, чаще завозить товары напрямую от производителей и быстрее пополнять полки магазинов после атак. В то же время об общем дефиците продуктов в Украине пока речь не идет.

В сентябре главная проблема украинского ритейла заключается не в нехватке продовольствия, а в нарушении привычной системы его доставки в магазины.

Также сообщалось, что опасения относительно возможного дальнейшего дефицита все же заставили украинцев пересмотреть свои потребительские привычки. Поэтому люди стали заметно активнее заказывать через Интернет продукты длительного хранения.