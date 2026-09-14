Обмеження щодо продажу товарів у супермаркетах: у Кабміні назвали підводні камені

Після масових обстрілів складів в Україні, зокрема тих, де зберігаються продукти, деякі мережі супермаркетів запровадили обмеження на продаж певних категорій товарів.

Однак міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький назвав запровадження таких обмежень передчасним. Про це він заявив в інтерв’ю "РБК-Україна".

Також, зазначив він, потрібно проаналізувати, чи не створюють вони ще більшого ажіотажу.

"Люди можуть сприймати це так: якщо вже ввели обмеження, значить, треба купити всі шість пачок, навіть якщо спочатку планували взяти одну", — зазначив Висоцький.

За його словами, це рішення не обговорювалося з профільними відомствами, тому складно оцінити його вплив на поведінку споживачів. Однак підстав для запровадження обмежень через те, що продукції фізично не вистачає, немає.

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Висоцький наголосив, що такі соціальні продукти, як цукор, крупи та олія, у Україні виробляються у достатній кількості.

Міністр додав, що в деяких місцях можуть виникати окремі проблеми, але в масштабах країни масштабного дефіциту немає.

Тому, на думку співрозмовника видання, у поточній ситуації також немає підстав хвилюватися, що на тривалий час з полиць можуть зникнути крупи, олія, борошно, цукор чи яйця.

Раніше обмеження запровадила мережа супермаркетів АТБ, а також про введення обмежень на продаж певних товарів повідомляли в "Ашані".

Нагадаємо, що знищення та пошкодження розподільчих центрів змушує ритейлерів перебудовувати логістичні мережі, скорочувати складські запаси, частіше завозити товари безпосередньо від виробників та швидше поповнювати полиці магазинів після атак. Водночас про загальний дефіцит продуктів в Україні поки що не йдеться.

У вересні головна проблема української роздрібної торгівлі полягає не в нестачі продовольства, а в порушенні звичної системи його постачання до магазинів.

Також повідомлялося, що побоювання щодо можливого подальшого дефіциту все ж змусили українців переглянути свої споживчі звички. Тому люди стали помітно активніше замовляти через Інтернет продукти тривалого зберігання.