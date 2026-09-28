Уряд визначився з цінами на газ: рішення стосується всіх споживачів

Ухвалено рішення про ціни на газ для населення та виробників тепла. Корецький повідомив про перспективи опалювального сезону.

Уряд подовжив дію чинних пільгових цін на природний газ для населення та виробників теплової енергії до 31 березня 2027 року. Наразі встановлені ціни зберігатимуться фактично до завершення опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, рішення ухвалили в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, який парламент запровадив на період воєнного стану.

Сергій Корецький , прем'єр-міністр України

Уряд зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла до 31 березня, тобто фактично до кінця опалювального сезону.

Він також зазначив, що під час ухвалення рішення також враховували складну соціально-економічну ситуацію в Україні.

Що буде з тарифною політикою надалі

Паралельно уряд разом з іншими органами влади працює над змінами у сфері тарифоутворення. Йдеться про виконання зобов’язань України перед міжнародними партнерами.

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Зокрема, влада планує вдосконалити систему тарифної політики та перейти до більш прозорого і справедливого формування тарифів.

Одночасно передбачається збільшення адресної допомоги для громадян, які її потребують.

Тож, до 31 березня 2027 року для населення та виробників тепла зберігатимуться чинні пільгові ціни на газ, а подальші зміни тарифної політики уряд планує поєднати з посиленням адресної підтримки населення.

Інші заяви Корецького про виплати військовим, ціну війни і підвищення ПДВ

Нагадаємо, раніше Сергій Корецький заявив, що війна коштує Україні 155 млрд доларів. Із цієї суми 27 млрд доларів наразі залишаються без знайденого покриття.

Прем'єр-міністр також зазначив, що на українців чекає підвищення ПДВ на 1%. Це у проєкті держбюджету-2027 пов’язане, зокрема, з пошуком коштів для програми страхування бізнесу від воєнних ризиків.

За словами прем’єра, російські удари по підприємствах одночасно завдають збитків бізнесу, зменшують податкові надходження та створюють додаткове навантаження на державний бюджет.

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"Руйнування всіх, які відбуваються, і атаки — це атака на бізнес, атака на людей, атака на податки, на бюджет держави, на стійкість нашої держави", — сказав Корецький.

Одним із напрямів допомоги бізнесу прем’єр назвав пільгове кредитування. Держава компенсує різницю між пільговою та базовою ринковою ставкою. За словами Корецького, такі програми фінансуються як із власних коштів держави, так і коштом грантів міжнародних партнерів.

Ще одним напрямом він назвав страхування воєнних ризиків. Такий механізм має дати змогу бізнесу швидше отримувати компенсацію за збитки, завдані ракетними та дроновими атаками.

"Дуже важлива ініціатива. Це була наша ініціатива для того, щоб бізнесу швидко компенсовувати втрати, які приносять ракети та дрони", — пояснив прем’єр.

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За словами Корецького, держава має зробити внесок у відповідну програму. Йдеться приблизно про 1 млрд доларів або трохи більше.

"Ми кладемо в окрему статтю державного бюджету оцей спецфонд, скажімо так, спецрахунок, цей мільярд", — заявив він.

Також, за словами Корецького, уряд України знайшов 7 млрд доларів завдяки внутрішній економії та оптимізації бюджету, що дасть змогу повністю закрити виплати військовослужбовцям та профінансувати нові дрони.

Голова уряду наголосив, що фінансування Збройних сил України залишається головним беззаперечним пріоритетом для держави.

Нагадаємо, у Мінагрополітики назвали причину здорожчання продуктового кошика українців. Восени та взимку вартість базового продуктового кошика може зрости через ускладнення логістики.