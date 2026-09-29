Гроші для України затримуються: що має виконати уряд для отримання $29,5 млрд

В очікуванняі міжнародної допомоги в Україні урізають і відкладають непріоритетні видатки. Фокус проаналізував, як уряд забезпечуватиме фінансування першочергових потреб держави та що має виконати до 15 жовтня, щоб отримати гроші.

Кабмін обмежує непріоритетні видатки через затримку частини міжнародного фінансування та відкладає витрати на нове будівництво, реконструкцію, капітальні ремонти і благоустрій. Перекладання бруківки, реконструкцію фонтанів і скверів ставлять на паузу. Як повідомив, прем’єр-міністр України Сергій Корецький, частина очікуваних міжнародних грошей ще не надійшла. А для отримання 29,5 млрд доларів слід виконати низку зобов’язань перед партнерами.

Скорочення видатків через затримку міжнародної допомоги: що має зробити уряд, для отримання коштів

Кабінет Міністрів визначив пріоритети державних видатків на тлі затримки частини запланованого міжнародного фінансування. Передусім держава скеровуватиме кошти на оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати працівників бюджетної сфери.

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За словами Сергія Корецького, частина міжнародного фінансування не надійшла, зокрема через невиконання Україною частини зобов’язань перед міжнародними партнерами.

Тож уряд зараз прискорює роботу над документами, необхідними для отримання 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування цього року.

"Це 42 документи — постанови та інші рішення. Ми обіцяли ухвалити ці рішення до 1 листопада, але усвідомлюючи складність ситуації, ми прискоримо роботу і завершимо її до 15 жовтня", — заявив прем’єр.

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Водночас частина необхідних рішень залежить не лише від Кабміну. За словами глави уряду, у Верховній Раді вже перебувають 27 законопроєктів, які необхідно ухвалити.

"Усі потрібні законопроєкти будуть подані до Парламенту вже у вересні. Станом на сьогодні у Верховній Раді вже є 27 законопроєктів, які необхідно ухвалити. Вкотре закликаю всіх депутатів незалежно від політичних вподобань, підтримати ці рішення", — сказав Корецький.

Він також заявив, що після виконання необхідних зобов’язань Україна зможе отримати від партнерів фінансування, яке необхідне для збалансування бюджету.

Через затримку грошей уряд відкладає частину видатків: що урізають

На тлі затримання міжнародного фінансування Кабмін вирішив визначити видатки, які мають фінансуватися насамперед.

Першочергово залишаються:

потреби оборони;

пенсії та соціальні виплати;

зарплати вчителів, лікарів та інших працівників бюджетної сфери.

Видатки, що уряд не вважає першочерговими, відкладаються. Йдеться, зокрема, про нове будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти, а також окремі об’єкти благоустрою.

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Корецький також закликав органи місцевого самоврядування переглянути власні бюджети та обмежити витрати, які наразі не належать до першочергових.

"Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі", — заявив прем’єр.

"Ми вже недоотримуємо допомогу", — експертка з бюджету

Як пояснила Фокусу економістка, експертка з бюджету Центру економічної стратегії Олександра Мироненко, проблема полягає не лише у самому факті затримання коштів від партнерів. Надходження міжнародної допомоги пов’язане з виконанням Україною попередньо взятих на себе зобов’язань.

"Головним викликом залишається надходження міжнародної допомоги. Вона, в свою чергу залежить від виконання взятих на себе Україною зобов’язань. Це ухвалення рішень Урядом, це голосування Законів депутатами, а також підписання Президентом вже ухвалених рішень. Ми відстаємо по всім цим пунктам", — пояснює експертка.

За її словами, затримка вже має практичні наслідки для державного бюджету.

Головним викликом залишається надходження міжнародної допомоги. Вона, в свою чергу залежить від виконання взятих на себе Україною зобов’язань. Це ухвалення рішень урядом, це голосування законів депутатами, а також підписання президентом вже ухвалених рішень

"Через це ми вже недоотримуємо допомогу, через що не можемо покривати всі потреби, що вже видно на зупинці капітальних видатків", — зазначає Мироненко.

Експертка попереджає, що подальший розвиток ситуації залежатиме від того, наскільки швидко Україна зможе виконати необхідні умови та відновити надходження міжнародного фінансування.

"Якщо ситуація з надходженням міжнародної допомоги не покращиться — видатки будуть скорочувати і далі, що в результаті торкнеться і захищених статей бюджету", — говорить Мироненко.

Ми відстаємо по всім цим пунктам. Через це ми вже недоотримуємо допомогу, через що не можемо покривати всі потреби, що вже видно на зупинці капітальних видатків

Наразі уряд визначає оборону, соціальні виплати та зарплати бюджетників як видатки, які мають фінансуватися передусім. Однак, за оцінкою експертки, тривала затримка міжнародних коштів може призвести до необхідності подальшого скорочення бюджетних витрат.

Україні потрібно знайти ще $27 млрд на оборону

Окремою проблемою залишається потреба Сил оборони у додатковому фінансуванні. За словами Корецького, йдеться ще про 27 млрд доларів.

"Окремо є нова потреба Сил оборони 27 млрд доларів. Цю частину дефіциту плануємо покривати за рахунок прискорення Ukraine Support Loan, використання заморожених активів Росії, додаткових кредитів від партнерів поза ЄС, оптимізації витрат усередині бюджету", — заявив прем’єр.

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Наразі уряд одночасно працює у двох напрямках намагається розблокувати вже очікуване міжнародне фінансування та шукає додаткові ресурси для покриття потреб оборони. І одним із ключових факторів для бюджету залишається швидкість виконання Україною зобов’язань перед міжнародними партнерами.

Нагадаємо, війна коштує Україні 155 млрд доларів. Про це також повідомляв прем’єр-міністр України Сергій Корецький. І саме Із цієї суми 27 млрд доларів наразі залишаються без знайденого покриття.