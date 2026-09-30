"План Б у нас уже сейчас": что происходит с деньгами Украины и хватит ли их на всех

В случае нехватки денег в стране и отсутствия помощи украинцев ждут новые финансовые риски. Какие именно — эксперты объяснили Фокусу.

Украина может столкнуться с приостановкой международного финансирования из-за несвоевременного принятия необходимых законодательных актов. И пока правительство сокращает и откладывает бюджетные расходы, возникает вопрос: хватит ли этих усилий для поддержки экономики, которая, по словам экономиста Богдана Слуцкого, уже функционирует по плану Б?

По мнению эксперта, в настоящее время проблема заключается в том, что правительство с опозданием вносит законопроекты, парламент затягивает их принятие, а уже принятые законы не всегда своевременно подписываются президентом.

Богда Слуцкий , экономист ЦЭС

Правительство несвоевременно вносит законопроекты, депутаты их не принимают, а президент не подписывает уже принятые законы. Из-за этого задерживается международная помощь, и правительство вынуждено переносить часть расходов. В частности, приостановлено финансирование строительства, ремонтов, укрытий и защиты энергетики. Оборону, пенсии, социальные выплаты и зарплаты бюджетникам пока финансируют в полном объеме.

Важные решения, касающиеся получения средств

Таким образом, до конца года Верховная Рада должна принять 31 законопроект, что имеет важное значение для обеспечения бюджетного финансирования. Это откроет путь к получению 14 млрд долларов из тех 29,5 млрд, которые необходимы Украине.

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Остальная часть необходимого финансирования зависит от решений Кабинета министров и отдельных министерств, которые не требуют голосования в парламенте.

Еще около 27 млрд долларов Украина потенциально может получить в рамках программы Ukraine Support Loan "авансом", то есть из средств, предусмотренных на следующий год.

"Для получения следующего транша в размере 4,26 млрд долларов парламенту необходимо принять как минимум четыре ключевых решения:

законопроект о налогообложении посылок из-за границы стоимостью до 150 евро;

законопроект об оценке имущества;

постановление о создании конкурсной комиссии для отбора членов Счетной палаты;

законопроект о восстановлении правил финансового мониторинга в отношении политически значимых лиц (PEP) в редакции, соответствующей требованиям Европейской комиссии", — перечисляет Богдан Слуцкий.

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Отдельным условием для получения следующего транша в размере 4,26 млрд долларов является приведение правил финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP, или ПЭП) в соответствие с требованиями Еврокомиссии. Как ранее писал Фокус, парламент должен принять изменения в законодательство, которых ожидают международные партнеры для дальнейшего финансирования Украины.

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Вопрос о PEP уже стал предметом споров вокруг закона о цифровых платформах. В него была включена норма о финансовом мониторинге политически значимых лиц, хотя, по словам Богдана Слуцкого, эта норма не касается самого предмета закона. На данный момент документ не подписан, а Украина рискует лишиться финансирования.

"Что касается PEP, скажу отдельно. Я считаю, что нынешние правила являются чрезмерными. Когда усиленный контроль распространяется на родственников и связанных лиц чуть ли не до седьмого колена, это не способствует наведению порядка в государственном управлении. Но менять такие правила нужно путем переговоров с европейскими партнерами: объяснять, аргументировать, искать компромисс. А не тихой поправкой к закону, который вообще посвящен другому", — отметил Слуцкий и обратил внимание на ситуацию с правилами финансового мониторинга в отношении политически значимых лиц.

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"На мой взгляд, действующие правила являются чрезмерными. Когда усиленная проверка распространяется на родственников и связанных лиц, по-видимому, вплоть до седьмого колена, это никоим образом не способствует наведению порядка в системе государственного управления. Однако такие правила следует менять путем переговоров с европейскими партнерами именно посредством разъяснений, приведения аргументов и поиска компромисса, а не путем незаметного внесения поправок в закон, касающийся совершенно другого вопроса", — пояснил он.

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Между тем к законопроектам о почтовых отправлениях и оценке имущества было внесено более 1000 поправок. В результате их рассмотрение во втором чтении может потребовать дополнительного времени.

"Украина должна была выполнить большинство этих обязательств раньше. Чем дольше затягивается выполнение, тем больше расходов придется откладывать или сокращать", — отметил эксперт.

Как уже сообщал Фокус, в сентябре Рада поддержала отмену налоговых льгот на международные почтовые и экспресс-отправления стоимостью до 150 евро. Депутаты приняли законопроект в первом чтении.

"Придется печатать деньги"

Итак, есть ли у государства план действий на случай, если необходимые средства не поступят? Экономист Богдан Слуцкий отметил, что такой план уже реализуется: государство сокращает или откладывает определенные расходы.

"У нас сейчас в силе план Б. Не все расходы осуществляются, а только приоритетные. Если финансирование не будет и в дальнейшем, то все пойдет плохо. Придется обращаться в НБУ, чтобы "печатать деньги". Но это дорого. Ведь НБУ деньги бесплатно не дает, это долг (ОВГП), который придется обслуживать", — пояснил Слуцкий.

По его словам, эта ситуация может также повлиять на настроения в обществе.

"Это будет формировать негативные настроения у людей. Люди начнут паниковать, бросаться покупать валюту и предпринимать другие действия, которые будут дестабилизировать ситуацию", — добавил экономист.

В то же время директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин отметил, что международные партнеры гарантировали предоставление необходимого объема помощи для сбалансирования украинского бюджета.

Дмитрий Чурин , директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital

Международные партнеры Украины заверили, что предоставят необходимый объем помощи для сбалансирования бюджета. Мы очень надеемся, что они выполнят свои обещания.

Он также указал на дополнительные факторы, осложняющие бюджетную ситуацию.

"Со своей стороны Украина оказалась в еще более сложном положении из-за блокады морских портов. Сокращение экспорта зерна и черных металлов автоматически приводит к уменьшению поступлений в бюджет. Ситуацию усугубляют усиливающиеся атаки агрессора и новые разрушения гражданской инфраструктуры", — отмечает экономист и обращает внимание на снижение темпов экономического восстановления, что также негативно сказывается на бюджете страны.

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Поэтому сдерживание расходов в соответствии с международными обязательствами, которое уже привело к дальнейшему переносу и сокращению расходов, требует от правительства решительных действий.

"Сейчас не время играть в политику! Пора выходить на работу и голосовать за законы!" — говорит экономист Богдан Слуцкий.

Напомним, премьер-министр Украины Сергей Корецкий уже перечислил, что именно приостанавливается до выполнения и какие расходы из бюджета приостанавливаются.

В то же время премьер заявил, что государство без задержек полностью обеспечит выплаты военнослужащим и поддержку их семей.