Межбанк объявил новый курс доллара: что происходит с валютой

Курс доллара на межбанковском рынке поднялся до 44,924 грн. Эксперт объяснил, что происходит с курсом и почему напряженность на рынках усиливается.

На валютном рынке Украины доллар продолжил дорожать. 28 сентября средний курс американской валюты на межбанке составил 44,924 грн, что на 23,4 коп. выше предыдущего показателя. Курс покупки составил 44,923 грн, продажи — 44,925 грн. Об этом сообщает портал "Курс Украины".

Курс евро на межбанковском рынке также вырос — до 51,100 грн, прибавив 12 коп.

По мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, котировки доллара на межбанковском рынке сейчас находятся в диапазоне 44,93–44,97 грн.

Нефть дорожает — доллар реагирует

По его словам, после отклонения последнего предложения Ирана ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до более чем 107 долларов за баррель. Разница между двумя ближайшими контрактами составляет 7,7 доллара за баррель. Как объясняет Шевчишин, участники рынка закладывают в цены риск физического дефицита нефти.

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"Дорогая нефть влияет на стоимость денег и инфляционное давление", — отметил аналитик.

Доллар по 44,92 грн 28 сентября Фото: Unsplash

На этом фоне доходность двухлетних облигаций США выросла до 4,90%, а десятилетних — до 5,20%. Шевчишин связывает сокращение разницы между этими показателями с ожиданиями рынка относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы США.

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Более высокая доходность американских активов поддерживает доллар, а также влияет на оценку других финансовых инструментов. По словам аналитика, криптовалюты утром также корректировались.

Какой курс валют установил НБУ на завтра

В то же время на 29 сентября Национальный банк установил официальный курс доллара на уровне 44,8153 грн, евро — 50,9743 грн.

На банковском рынке 28 сентября средний курс доллара составлял 44,605 грн, евро — 50,801 грн. Средний коммерческий курс был выше — 45,110 грн за доллар и 51,471 грн за евро.

Напомним, что в октябре 2026 года доллар может продолжить постепенный рост на фоне дефицита валюты, но не только по этой причине. Эксперт перечислил риски.