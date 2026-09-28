Міжбанк показав новий курс долара: що відбувається з валютою

Долар на міжбанку піднявся до 44,924 грн. Експерт пояснив, що відбувається з курсом і чому напруження на ринках посилюється.

На валютному ринку України долар продовжив дорожчати. 28 вересня середній курс американської валюти на міжбанку становив 44,924 грн, що на 23,4 коп. вище за попередній показник. Курс купівлі становив 44,923 грн, продажу — 44,925 грн. Про це повідомляє портал "Курс України".

Євро на міжбанку також зріс — до 51,100 грн, додавши 12 коп.

На думку фінансового аналітика Андрія Шевчишина, котирування долара на міжбанку зараз перебувають у діапазоні 44,93–44,97 грн.

Нафта дорожчає — долар реагує

За його словами, після відхилення останньої пропозиції Ірану листопадові ф'ючерси на нафту Brent здорожчали до понад 107 доларів за барель. Різниця між двома найближчими контрактами становить 7,7 доларів за барель. Як пояснює Шевчишин, учасники ринку закладають у ціни ризик фізичної нестачі нафти.

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"Дорога нафта змінює вартість грошей й інфляційний тиск", — зазначив аналітик.

Долар по 44,92 грн 28 вересня Фото: Unsplash

На цьому тлі прибутковість дворічних облігацій США зросла до 4,90%, а десятирічних — до 5,20%. Шевчишин пов'язує скорочення різниці між цими показниками з очікуваннями ринку щодо подальшої політики Федеральної резервної системи США.

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Вища дохідність американських активів підтримує долар, а також впливає на оцінку інших фінансових інструментів. За словами аналітика, криптовалюти вранці також коригувалися.

Який курс валют встановив НБУ на завтра

Водночас на 29 вересня Національний банк встановив офіційний курс долара на рівні 44,8153 грн, євро — 50,9743 грн.

На банківському ринку 28 вересня середній курс долара становив 44,605 грн, євро — 50,801 грн. Середній комерційний курс був вищим — 45,110 грн за долар та 51,471 грн за євро.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року долар може продовжити поступове зростання на тлі дефіциту валюти, але не лише з цієї причини. Експерт перерахував ризики.