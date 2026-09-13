Зерно уходит не туда: железнодорожный экспорт сократился на 58%, а Большая Одесса лишилась потока

Экспорт зерна резко сократился. Первые данные за сентябрь показали резкий спад.

Украинский железнодорожный экспорт зерна в начале сентября значительно отстает от прошлогодних показателей. За первые девять дней месяца по железной дороге на экспорт было перевезено 213,7 тыс. тонн зерна, что на 57,8% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Такие данные приводит SPIKE BROKERS в еженедельном обзоре.

Всего за девять дней сентября по железной дороге было перевезено 376,7 тыс. тонн зерновых грузов. По сравнению с аналогичным периодом августа этот объем вырос на 15,2%, но в годовом исчислении остается ниже на 37%.

В то же время экспортная доля железнодорожных перевозок сократилась ещё сильнее. Экспортные 213,7 тыс. тонн составили 57% от общего железнодорожного тоннажа зерновых. По сравнению с аналогичным периодом августа объем вырос на 43,6%, однако по сравнению с сентябрем 2025 года сократился на 57,8%.

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В порты Большой Одессы зерно почти перестали доставлять по железной дороге

Наиболее резкое сокращение наблюдается на направлении портов Большой Одессы. За девять дней сентября железнодорожные поставки зерна в морские порты, включая внутренние перевозки в Измаил, составили около 65,6 тыс. тонн.

Однако на порты Большой Одессы пришлось лишь 2,9 тыс. тонн. Для сравнения: за аналогичный период августа этот показатель составлял 43,4 тыс. тонн. Таким образом, железнодорожные поставки в порты Большой Одессы сократились примерно в 15 раз.

В начале сентября украинский аграрный экспорт в целом продолжает осуществляться в значительных объемах: за 1–10 сентября Украина экспортировала 959 тыс. тонн агропродукции. Однако именно железнодорожная логистика демонстрирует существенное отставание от прошлогодних показателей, а поток грузов в порты Большой Одессы резко сократился

Основной объем портовой железнодорожной доставки пришелся на дунайское направление — 62,7 тыс. тонн. При этом и там отмечено снижение на 16,5 % по сравнению с аналогичным периодом августа.

По состоянию на 10 сентября в направлении Дуная находилось 2797 вагонов с зерном, что на 640 больше, чем неделей ранее. В направлении портов Большой Одессы следовало 209 вагонов — на 107 меньше, чем неделей ранее.

Большая часть нагрузки приходится на дунайское направление и западные сухопутные переходы

Западная граница принимает больше вагонов

На фоне сокращения железнодорожных поставок в Большую Одессу растет нагрузка на западные переходы. За девять дней сентября через основные переходы пропускали в среднем 225,9 зерновых вагонов в сутки — примерно на 17 % больше, чем в августе.

Наибольший среднесуточный объем перевозок приходился на Венгрию — 64,4 вагона. Далее следовали Польша — 59,8, Словакия — 56,6 и Румыния — 45,1 вагона в сутки.

В то же время SPIKE BROKERS отмечает, что количество вагонов, прибывающих к границе, растет быстрее, чем их передача.

Напомним, что за первые шесть месяцев 2026 года Германия вошла в тройку крупнейших партнёров Украины как по экспорту, так и по импорту.