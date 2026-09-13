Зерно йде не туди: залізничний експорт впав на 58%, а Велика Одеса втратила потік

Вивезення зерна різко скоротилося. Перші дані вересня показали різкий спад.

Український залізничний експорт зерна на початку вересня суттєво відстає від торішніх показників. За перші дев’ять днів місяця залізницею на експорт перевезли 213,7 тис. тонн зерна, що на 57,8% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Такі дані наводить SPIKE BROKERS у щотижневому огляді.

Загалом за дев’ять днів вересня залізницею перевезли 376,7 тис. тонн зернових вантажів. Порівняно з аналогічним періодом серпня цей обсяг зріс на 15,2%, але в річному вимірі залишається нижчим на 37%.

Водночас експортна складова залізничних перевезень скоротилася ще сильніше. Експортні 213,7 тис. тонн становили 57% загального залізничного тоннажу зернових. До аналогічного періоду серпня обсяг зріс на 43,6%, однак проти вересня 2025 року впав на 57,8%.

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До портів Великої Одеси зерно майже перестали везти залізницею

Найрізкіше скорочення спостерігається на напрямку портів Великої Одеси. За дев’ять днів вересня залізничний підвіз зерна до морських портів, включно з внутрішніми перевезеннями до Ізмаїла, становив близько 65,6 тис. тонн.

Однак на порти Великої Одеси припало лише 2,9 тис. тонн. Для порівняння, за аналогічний період серпня цей показник становив 43,4 тис. тонн. Таким чином, залізничний підвіз до портів Великої Одеси скоротився приблизно у 15 разів.

На початку вересня український аграрний експорт загалом продовжує здійснюватися значними обсягами: за 1-10 вересня Україна експортувала 959 тис. тонн агропродукції. Однак саме залізнична логістика демонструє суттєве відставання від минулорічних показників, а потік до портів Великої Одеси різко скоротився

Основний обсяг портового залізничного підвозу припав на дунайський напрямок — 62,7 тис. тонн. Водночас і там зафіксоване зниження на 16,5% порівняно з аналогічним періодом серпня.

Станом на 10 вересня у напрямку Дунаю перебувало 2797 зернових вагонів, що на 640 більше, ніж тижнем раніше. У напрямку портів Великої Одеси рухалося 209 вагонів — на 107 менше, ніж тижнем раніше.

Більше навантаження припадає на дунайський напрямок і західні сухопутні переходи

Західний кордон приймає більше вагонів

На тлі скорочення залізничного підвозу до Великої Одеси зростає навантаження на західні переходи. За дев’ять днів вересня через основні переходи передавали в середньому 225,9 зернового вагона на добу — приблизно на 17% більше, ніж у серпні.

Найбільша середньодобова передача припадала на Угорщину — 64,4 вагона. Далі йшли Польща — 59,8, Словаччина — 56,6 та Румунія — 45,1 вагона на добу.

Водночас SPIKE BROKERS зазначає, що підхід вагонів до кордону зростає швидше, ніж їх передача.

Нагадаємо, за період 6 місяців 2026 року Німеччина увійшла до трійки найбільших партнерів України як за експортом, так і за імпортом.