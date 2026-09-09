Польща випередила всіх, Німеччина — у топі: з ким Україна найбільше торгує

За підсумками січня–серпня 2026 року Німеччина увійшла до трійки найбільших партнерів України як за експортом, так і за імпортом.

За підсумками січня–серпня 2026 року загальний товарообіг України сягнув $92,9 млрд, що на 17,7% більше за аналогічний період минулого року. При цьому Польща стала головним напрямком українського експорту, а найбільше товарів Україна купувала у Китаю — понад $19,6 млрд. Такі дані 9 вересня оприлюднила Державна митна служба України.

Ключові торговельні партнери України

Серед напрямків українського експорту за перші вісім місяців року лідерство утримують європейські країни та Туреччина:

Польща посіла перше місце за обсягами закупівель української продукції — українські компанії поставили туди товарів більш ніж на $3,2 млрд .

посіла перше місце за обсягами закупівель української продукції — українські компанії поставили туди товарів більш ніж на . Туреччина опинилася на другій сходинці — майже $2,1 млрд.

опинилася на другій сходинці — майже $2,1 млрд. Німеччина увійшла до топ-3 напрямків із показником понад $1,7 млрд.

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А от у структурі ввезення товарів до України абсолютним лідером залишається Китай (понад $19,6 млрд, зростання на 69%). Другу та третю позицію за обсягами імпорту посідають Польща (майже $6,3 млрд) та Німеччина (майже $4,4 млрд).

Таким чином, Польща та Німеччина входять до ключових партнерів України як за експортом, так і за імпортом. Постачання з Польщі за рік збільшилися на 26%, а з Німеччини — приблизно на 5%.

Що Україна купує за кордоном

Найбільшу частку українського імпорту становлять машини, обладнання та транспортні засоби. За вісім місяців таких товарів Україна ввезла більш ніж на $29,9 млрд.

Ще понад $9,5 млрд припало на паливно-енергетичні товари.

Продукції хімічної промисловості імпортували більш ніж на $9 млрд.

Разом ці три категорії становили понад 73% усього українського імпорту.

Саме ці товари також забезпечили значні надходження митних платежів до державного бюджету. Під час оформлення машин, обладнання та транспорту бюджет отримав майже 168,1 млрд грн митних платежів.

Із паливно-енергетичних товарів надійшло майже 197 млрд грн, а з продукції хімічної промисловості — близько 74,9 млрд грн.

Україна продає за кордон передусім продовольство

Структура українського експорту за 8 місяців суттєво відрізняється від імпорту:

Продовольчі товари: понад $15,4 млрд — основа українських поставок за кордон.

Метали та вироби з них: майже $2,7 млрд — друга за обсягом категорія.

Машини, обладнання та транспорт: майже $2,4 млрд.

Таким чином, продовольча продукція залишається основою українського товарного експорту.

До речі, найбільше скорочення експорту припало на серпень. За даними митної статистики, за місяць Україна продала за кордон товарів приблизно на $2,5 млрд, що на 19,4% менше, ніж у липні. Водночас обсяг імпорту становив близько $8,2 млрд, знизившись за місяць на 6,8%. Таким чином, у серпні Україна імпортувала товарів більш ніж утричі більше, ніж експортувала.

Торговельний дефіцит України б’є рекорди

Попри активну торгівлю з європейськими країнами, Україна за вісім місяців імпортувала значно більше товарів, ніж експортувала.

Імпорт становив майже $66,3 млрд, тоді як експорт — понад $26,6 млрд. Різниця між ними склала близько $39,7 млрд.

При цьому ситуація погіршилася через те, що імпорт зростав набагато швидше. Порівняно із січнем–серпнем 2025 року імпорт збільшився приблизно на 26%, тоді як експорт зріс лише приблизно на 1%.

Загальний товарообіг за рік при цьому збільшився з близько $78,9 млрд до $92,9 млрд.

Російські удари вплинули на морську логістику

Одним із факторів скорочення експорту стали проблеми з морською логістикою.

Forbes Ukraine, аналізуючи дані митниці, звернув увагу на посилення російських атак по портовій інфраструктурі Одещини. Йдеться, зокрема, про порти Одеси, Чорноморська та Південного.

Це позначилося передусім на аграрному експорту, який значною мірою залежить від можливості вивозити продукцію морем.

У серпні Україна експортувала близько 981 тис. тонн зернових. За даними Мінагрополітики, які наводить Forbes, це приблизно у 2,5 раза менше, ніж за аналогічний місяць 2025 року.

Частину вантажів почали переорієнтовувати на дунайські порти. За даними Spike Brokers, у серпні залізничне підвезення зерна до дунайських портів становило 248,8 тис. тонн, що майже утричі більше, ніж у липні.

Водночас поставки до портів Великої Одеси скоротилися на 94,9%, до 68,5 тис. тонн.

Нагадаємо, в останніх числах серпня російські війська знову атакували "Запоріжсталь", внаслідок чого підприємство залишається зупиненим, а строки відновлення його роботи невідомі. Нардеп Муса Магомедов попередив, що без термінових рішень уряду Україна вже до весни може залишитися без металургії.

Також ми писали, що блокування портів Одеси поставило українську гірничо-металургійну галузь під серйозний удар: частина підприємств уже зупинила роботу через надто дорогу альтернативну логістику. За оцінками "Економічної правди", лише у другому півріччі Україна може втратити близько $500 млн експортної виручки, а разом із нею — податки, валютні надходження та робочі місця.