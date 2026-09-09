Польша опередила всех, Германия — в лидерах: с кем Украина торгует больше всего

По итогам января–августа 2026 года Германия вошла в тройку крупнейших партнёров Украины как по экспорту, так и по импорту.

По итогам января–августа 2026 года общий товарооборот Украины составил $92,9 млрд, что на 17,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом Польша стала основным направлением украинского экспорта, а больше всего товаров Украина закупала у Китая — более $19,6 млрд. Такие данные 9 сентября обнародовала Государственная таможенная служба Украины.

Ключевые торговые партнеры Украины

Среди направлений украинского экспорта за первые восемь месяцев года лидируют европейские страны и Турция:

Польша заняла первое место по объему закупок украинской продукции — украинские компании поставили туда товаров на сумму более $3,2 млрд .

заняла первое место по объему закупок украинской продукции — украинские компании поставили туда товаров на сумму более . Турция оказалась на втором месте — почти $2,1 млрд.

оказалась на втором месте — почти $2,1 млрд. Германия вошла в топ-3 направлений с показателем более $1,7 млрд.

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А вот в структуре импорта товаров в Украину абсолютным лидером остается Китай (более $19,6 млрд, рост на 69 %). Второе и третье места по объемам импорта занимают Польша (почти $6,3 млрд) и Германия (почти $4,4 млрд).

Таким образом, Польша и Германия входят в число ключевых партнёров Украины как по экспорту, так и по импорту. Поставки из Польши за год выросли на 26 %, а из Германии — примерно на 5 %.

Что Украина закупает за рубежом

Наибольшую долю украинского импорта составляют машины, оборудование и транспортные средства. За восемь месяцев Украина ввезла таких товаров на сумму более 29,9 млрд долларов.

Еще более 9,5 млрд долларов пришлось на топливно-энергетические товары.

Объем импорта продукции химической промышленности составил более $9 млрд.

В совокупности эти три категории составили более 73 % всего украинского импорта.

Именно эти товары также обеспечили значительные поступления таможенных платежей в государственный бюджет. При оформлении машин, оборудования и транспорта бюджет получил почти 168,1 млрд грн таможенных платежей.

От продажи топливно-энергетической продукции поступило почти 197 млрд грн, а от продукции химической промышленности — около 74,9 млрд грн.

Украина экспортирует за рубеж прежде всего продовольствие

Структура украинского экспорта за 8 месяцев существенно отличается от структуры импорта:

Продовольственные товары: более $15,4 млрд — основная часть украинских поставок за рубеж.

Металлы и изделия из них: почти $2,7 млрд — вторая по объему категория.

Машины, оборудование и транспорт: почти $2,4 млрд.

Таким образом, продовольственная продукция остается основой украинского товарного экспорта.

Кстати, наибольшее сокращение экспорта пришлось на август. По данным таможенной статистики, за месяц Украина продала за границу товаров примерно на $2,5 млрд, что на 19,4% меньше, чем в июле. В то же время объем импорта составил около $8,2 млрд, снизившись за месяц на 6,8%. Таким образом, в августе Украина импортировала товаров более чем в три раза больше, чем экспортировала.

Торговый дефицит Украины бьет рекорды

Несмотря на активную торговлю с европейскими странами, за восемь месяцев Украина импортировала значительно больше товаров, чем экспортировала.

Импорт составил почти 66,3 млрд долларов, тогда как экспорт — более 26,6 млрд долларов. Разница между ними составила около 39,7 млрд долларов.

При этом ситуация ухудшилась из-за того, что импорт рос гораздо быстрее. По сравнению с январем–августом 2025 года импорт увеличился примерно на 26 %, тогда как экспорт вырос лишь примерно на 1 %.

Общий товарооборот за год при этом вырос с примерно 78,9 млрд долларов до 92,9 млрд долларов.

Российские удары повлияли на морскую логистику

Одним из факторов сокращения экспорта стали проблемы с морской логистикой.

Forbes Ukraine, анализируя данные таможни, обратил внимание на усиление российских атак на портовую инфраструктуру Одесской области. Речь идет, в частности, о портах Одессы, Черноморска и Южного.

Это сказалось, прежде всего, на экспорте сельскохозяйственной продукции, который в значительной степени зависит от возможности вывозить продукцию по морю.

В августе Украина экспортировала около 981 тыс. тонн зерновых. По данным Минагрополитики, на которые ссылается Forbes, это примерно в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный месяц 2025 года.

Часть грузов начали перенаправлять в дунайские порты. По данным Spike Brokers, в августе объем железнодорожных поставок зерна в дунайские порты составил 248,8 тыс. тонн, что почти в три раза больше, чем в июле.

В то же время поставки в порты Большой Одессы сократились на 94,9 %, до 68,5 тыс. тонн.

Напомним, в последних числах августа российские войска вновь атаковали "Запорожсталь", в результате чего предприятие по-прежнему остановлено, а сроки возобновления его работы неизвестны. Депутат Верховной Рады Муса Магомедов предупредил, что без срочных решений правительства Украина уже к весне может остаться без металлургии.

Также мы писали, что блокировка портов Одессы нанесла серьёзный удар по украинской горно-металлургической отрасли: часть предприятий уже приостановила работу из-за чрезмерно дорогой альтернативной логистики. По оценкам "Экономической правды", только во втором полугодии Украина может потерять около $500 млн экспортной выручки, а вместе с ней — налоги, валютные поступления и рабочие места.