Коли закінчиться війна: Світовий банк погіршив прогноз для України

Світовий банк надав свій прогноз щодо війни в Україні, який свідчить, що бойові дії триватимуть протягом усього 2027 року. Через це стан економіки наступного року не покращиться, а дефіцит бюджету залишатиметься значним.

В Україні зростає розрив між попитом і можливостями внутрішнього виробництва. Атаки РФ на енергетичну та логістичну інфраструктуру обмежують виробничі потужності. А високі оборонні видатки та споживчий попит підтримують загальний попит в економіці. Це створює додатковий тиск на ціни та зовнішню торгівлю, повідомляє Світовий банк у жовтневому Macro Poverty Outlook.

Банк прогнозує, що реальний ВВП України 2026 року зросте лише на 1,2%, а 2027-го — на 1,5%. Попередній прогноз на 2027 рік передбачав зростання на 4%.

Зниження прогнозу пов'язане насамперед із переглядом припущень щодо тривалості війни. Якщо раніше базовий сценарій передбачав завершення бойових дій до кінця 2026 року, то тепер Світовий банк виходить із того, що вони триватимуть протягом усього 2027-го.

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Війна тисне на виробництво, а оборонні витрати підтримують попит

Українська економіка пережила низку шоків пропозиції. Серед них Світовий банк називає зимові атаки на енергетичну інфраструктуру, зростання світових цін на паливо та удари по логістичній інфраструктурі, які почастішали з червня.

Останні атаки на Одеський морський порт порушили експорт аграрної продукції та створили проблеми зі зберіганням урожаю і ліквідністю для фермерів.

Зростання ВВП України поквартально, у річному вимірі (1 графік). Інфляція в Україні, у річному вимірі (2 графік), де ІСЦ (CPI) - загальний індекс споживчих цін; продовольчі товари (Food); комунальні послуги та паливо (Public utilities and fuel). Шкала графіка показує рівень зміни цін від -5% до 25%.

Водночас високі державні видатки підтримують попит. Оборонні витрати у першій половині 2026 року зросли на 17,4% у номінальному вираженні, до еквівалента 45,7 млрд доларів, що, за оцінкою Світового банку, сприяло зростанню виробництва, пов'язаного з оборонною промисловістю, приблизно на 7,2% у першій половині року.

Попри це, реальний ВВП України в першому півріччі 2026 року скоротився на 0,1%. Для порівняння, за весь 2025 рік економіка зросла на 1,8%.

Імпорт перевищує експорт дедалі сильніше

Через високий попит на оборонну продукцію, енергоносії та споживчі товари Україна дедалі більше залежить від імпорту.

У першому півріччі 2026 року імпорт зріс до 64 млрд доларів проти 46 млрд доларів за аналогічний період 2024 року.

Торговельний дефіцит у першій половині 2026 року досяг історично високого рівня — 35,6 млрд доларів проти 25,7 млрд за аналогічний період 2025-го. При цьому експорт залишався практично без змін.

Світовий банк очікує, що дефіцит поточного рахунку залишатиметься високим і в середньостроковій перспективі через імпорт для оборони, а згодом — для відновлення країни.

Інфляція залишається високою

Національний банк України стримує тиск на гривню валютними інтервенціями та підтримує жорсткі реальні процентні ставки. Це допомогло знизити інфляцію до однозначного рівня.

У серпні 2026 року споживчі ціни зросли на 8,1% у річному вимірі.

Водночас виробничі ціни зростали значно швидше. У липні вони були на 42,5% вищими, ніж рік тому. Світовий банк пов'язує це зі зростанням вартості енергії, логістики та праці, а також високим попитом.

У середньому за 2026-2027 роки інфляція, за прогнозом банку, буде близькою до 9%, після чого поступово наближатиметься до цільового показника НБУ у 5%.

Дефіцит бюджету залишатиметься великим

Очікуване продовження бойових дій означає, що Україні доведеться зберігати високі оборонні видатки.

Світовий банк прогнозує, що оборонні витрати перевищуватимуть 30% ВВП, а дефіцит бюджету без урахування грантів — 25% ВВП.

Водночас фінансування дефіциту залишається складним. Україна вже отримала значні зовнішні фінансові зобов'язання на 2026–2027 роки, однак повільне проведення реформ може призвести до затримок із надходженням запланованого фінансування.

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Потреби України у фінансуванні на 2027 рік поки залишаються невизначеними, але, за оцінкою Світового банку, вони, ймовірно, будуть більшими, ніж очікувалося раніше, якщо війна триватиме весь наступний рік.

Світовий банк також зазначає, що оборонна складова нової програми Ukraine Support Loans на 90 млрд євро від Європейської комісії може додатково збільшити попит на продукцію українського військового виробництва.

Борг України зростатиме й надалі

За прогнозом Світового банку, державний борг України становитиме 105,7% ВВП цьогоріч, а 2027-го зросте до 112% ВВП. А 2028 року показни може досягти 117,7% ВВП.

Водночас дефіцит бюджету поступово скорочуватиметься лише після 2028 року, оскільки Україна матиме значні потреби у фінансуванні безпеки та відновлення.

Яким буде зростання економіки наступного року

Світовий банк очікує, що 2027 року приватне споживання зросте на 2,8%, державне — на 8,3%, а валові інвестиції в основний капітал — на 13%.

Експорт товарів і послуг може зрости лише на 0,5%, а імпорт — на 11,1%.

2028 року, за умови покращення безпекової ситуації, зростання ВВП може прискоритися до 3% на тлі активізації відбудови та відновлення приватних інвестицій.

Реальний ВВП України в першому півріччі 2026 року скоротився на 0,1%. Для порівняння, за весь 2025 рік економіка зросла на 1,8%

За секторами Світовий банк надає такі дані:

сільське господарство має показати зростання на 5,1% за рік;

промисловість цього року скоротиться на 2%;

сектор послуг збільшиться на 1,6%.

А ось 2027-го очікується нульове зростання агросектору, приріст промисловості на 3% і послуг на 1,6%.

Рівень зайнятості серед населення працездатного віку, за прогнозом, становитиме 55,7%, за підсумками цього року, та 56,2% — 2027-го.

Бідність залишається високою

За моделюваннями Світового банку, рівень бідності в Україні вже перевищив 40%, що приблизно вдвічі більше за офіційний показник 2021 року. Високою залишається і вразливість домогосподарств. У телефонних опитуваннях Listening to Ukraine 18,2% домогосподарств повідомили, що не могли оплатити комунальні рахунки, а 16,2% — що не могли позичити гроші для задоволення базових потреб.

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Найбільше ризикують домогосподарства з маленькими дітьми та люди з інвалідністю. Серед причин Світовий банк називає складнощі з доступом до роботи та падіння реальної вартості пенсій.

Реформи залишаються важливими для отримання міжнародних коштів

Тим часом Україна крокує до інтеграції з Європейським Союзом. Із шести переговорних кластерів уже відкрито два.

Водночас низка важливих законодавчих реформ, зокрема у сфері верховенства права, ще не завершена.

Світовий банк наголошує, що прискорення та стабільне проведення реформ є одним із ключових завдань для України. Це необхідно не лише для отримання зовнішнього фінансування, а й для збільшення внутрішніх доходів держави та покращення умов для бізнесу й інвестицій.

Тож, базовий сценарій Світового банку передбачає ще один рік війни, слабке економічне зростання, високу інфляцію та значний бюджетний дефіцит у 2027 році. За умови покращення безпекової ситуації від 2028 року економіка може перейти до швидшого відновлення завдяки відбудові та поверненню приватних інвестицій.

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