Авто до $40 тысяч: эксперты назвали 4 лучшие новинки 2026 года, которые удивят даже скептиков

Эксперты Edmunds определили четыре лучших новых автомобиля 2026 года, стоимость которых не превышает $40 тысяч (около 1,82 млн грн). В список вошли гибрид Honda Civic, электромобили Tesla Model 3 и Hyundai Ioniq 5, а также пикап Ford Maverick.

Об этом пишет издание GOBankingRates.

На фоне роста цен на новые автомобили найти модель с хорошей комплектацией по умеренной цене становится всё сложнее. По данным издания, средняя стоимость нового автомобиля уже достигла $50 858 (около 2,32 млн грн). В то же время специалисты Edmunds выделили несколько моделей 2026 года, которые сочетают в себе комфорт, производительность, современные технологии и более доступную цену.

Победителей выбрали в рамках ежегодной премии Edmunds Top Rated Awards. Как отметил главный редактор Edmunds Алистер Уивер, награды присуждаются на основе независимых испытаний и учитывают не только характеристики и качество автомобилей, но и потребности покупателей с разными бюджетами.

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Honda Civic Hybrid — лучший автомобиль 2026 года стоимостью менее 30 тысяч долларов. Гибридная модель получила эту награду благодаря комфортной езде, просторному салону и низкому расходу топлива. Она также остается одним из самых доступных гибридов на рынке. Стартовая рекомендованная цена составляет $29 395 (около 1,34 млн грн).

Honda Civic Hybrid

Tesla Model 3 — лучший электромобиль 2026 года стоимостью до 40 тысяч долларов. Эксперты отметили улучшенное качество сборки, более плавный ход и удачное сочетание энергоэффективности, производительности и стоимости. Стартовая цена электроседана составляет $36 990 (около 1,68 млн грн).

Tesla Model 3

Hyundai Ioniq 5 — лучший электрический SUV 2026 года стоимостью менее 40 тысяч долларов. Модель отличается просторным салоном для пассажиров и багажа, современным дизайном интерьера и передовыми технологиями. Стартовая цена электрокроссовера — $35 000 (около 1,59 млн грн).

Hyundai Ioniq 5 Фото: из открытых источников

Ford Maverick — лучший пикап 2026 года стоимостью до 30 тысяч долларов. Компактный пикап сочетает в себе хорошие возможности для выполнения различных задач с практичностью и универсальностью для повседневного использования. Его рекомендованная стартовая цена составляет $28 145 (около 1,28 млн грн).

Ford Maverick Фото: Ford

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