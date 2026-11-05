Авто до $40 тисяч: експерти назвали 4 найкращі новинки 2026 року, які здивують навіть скептиків

Експерти Edmunds визначили чотири найкращі нові авто 2026 року, які коштують менш як $40 тисяч (близько 1,82 млн грн). До переліку увійшли гібрид Honda Civic, електромобілі Tesla Model 3 та Hyundai Ioniq 5, а також пікап Ford Maverick.

Про це пише видання GOBankingRates.

На тлі зростання вартості нових авто знайти модель із хорошим оснащенням за помірну ціну стає дедалі складніше. За даними видання, середня вартість нового авто вже досягла $50 858 (близько 2,32 млн грн). Водночас фахівці Edmunds відзначили кілька моделей 2026 року, які поєднують комфорт, продуктивність, сучасні технології та доступнішу ціну.

Переможців обрали в межах щорічної премії Edmunds Top Rated Awards. Як зазначив головний редактор Edmunds Алістер Вівер, нагороди ґрунтуються на незалежних випробуваннях і враховують не лише характеристики та якість авто, а й потреби покупців із різними бюджетами.

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Honda Civic Hybrid — найкраще авто 2026 року дешевше за $30 тисяч. Гібридна модель отримала відзнаку завдяки комфортній їзді, просторому салону та низькій витраті пального. Вона також залишається одним із найдоступніших гібридів на ринку. Стартова рекомендована ціна становить $29 395 (близько 1,34 млн грн).

Honda Civic Hybrid

Tesla Model 3 — найкращий електромобіль 2026 року вартістю до $40 тисяч. Експерти відзначили покращену якість виконання, плавніший рух і вдале поєднання енергоефективності, продуктивності та вартості. Початкова ціна електроседана становить $36 990 (близько 1,68 млн грн).

Tesla Model 3

Hyundai Ioniq 5 — найкращий електричний SUV 2026 року дешевше за $40 тисяч. Модель вирізняється просторим салоном для пасажирів і багажу, сучасним оформленням інтер'єру та передовими технологіями. Стартова ціна електричного кросовера — $35 000 (близько 1,59 млн грн).

Hyundai Ioniq 5 Фото: з відкритих джерел

Ford Maverick — найкращий пікап 2026 року вартістю до $30 тисяч. Компактний пікап поєднує хороші можливості для виконання різних завдань із практичністю та універсальністю для повсякденного використання. Його рекомендована стартова ціна становить $28 145 (близько 1,28 млн грн).

Ford Maverick Фото: Ford

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