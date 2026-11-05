Остановился лифт: как минимизировать риски внезапных остановок и застревания пассажиров в кабине

Во время внезапных отключений электроэнергии количество аварийных обращений в лифтовые службы увеличивается в 6 раз: как минимизировать риски внезапных остановок и застревания пассажиров в кабине лифта. Колонка Вячеслава Бондаря, начальника коммерческого отдела ООО "Майстерліфт".

В повседневной работе с лифтами мы в "Майстерліфті" замечаем закономерность: серьезной остановке лифта почти всегда что-то предшествует. Ухудшение работы дверей, посторонние звуки, нестабильная работа после перепадов напряжения, повторяющиеся кратковременные остановки — все это сигналы, которые легко упустить, если не знать, на что обращать внимание.

Сегодня наша компания обслуживает более 4000 лифтов по всей Украине, и последние отопительные сезоны с регулярными отключениями электроэнергии дали нам достаточно практического опыта, которым хотелось бы поделиться с ОСМД и управляющими домами.

Отключение электроэнергии: нагрузка возрастает в разы

Сразу оговорюсь: приведенные ниже цифры — это не официальная отраслевая статистика, а мой собственный практический опыт, накопленный в повседневной работе.

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По нашим наблюдениям, в периоды активных отключений электроэнергии осенью-зимой 2025–2026 годов:

количество случаев застревания пассажиров увеличилось примерно в пять раз;

общее количество обращений в сервисную службу — примерно в шесть раз.

Это два разных показателя, и разница между ними важна: заявок всегда больше, чем реальных застреваний, потому что жильцы обращаются и по поводу заклинивших дверей, и по поводу странных звуков, и просто чтобы проверить, исправен ли лифт после очередного отключения.

Проблема заключается не только в самом факте пропадания напряжения, но и в том, что отключения электроэнергии происходят внезапно, когда лифты находятся в движении. Дополнительную нагрузку на оборудование создают частые циклы отключения и возобновления питания, а также перепады параметров сети. Это может повлиять на электронные компоненты лифта — платы управления, трансформаторы, частотные преобразователи. Наиболее чувствительным к этому является оборудование, эксплуатируемое уже много лет.

Особое внимание — старым лифтам

По данным практических наблюдений наших специалистов, при внеплановых отключениях — которые для лифта фактически являются аварийной ситуацией — количество самых разнообразных неисправностей в более старом оборудовании растет заметнее, чем в новом.

В то же время возраст сам по себе еще не приговор. Два лифта одного года выпуска могут находиться в совершенно разном состоянии — в зависимости от интенсивности эксплуатации, регулярности обслуживания и того, своевременно ли заменялись изношенные узлы.

Почему при ремонте нужно устранять причину, а не только следствие

Один из самых частых вопросов от ТСЖ: почему лифт снова застрял сразу после ремонта?

Чаще всего причина в том, что заменили один узел, а смежные — оставили без внимания. Например, если меняют изношенные тяговые тросы, стоит сразу оценить состояние тросового шкива — колеса с желобками, через которое проходят эти тросы и которое приводит кабину в движение: он работает в паре с тросами и изнашивается параллельно им. Тот же принцип действует и в отношении электроники: если вышла из строя плата управления, установка новой детали должна сопровождаться проверкой параметров питания и смежного оборудования — иначе причина первой поломки никуда не исчезнет.

Поэтому качественный ремонт для нас состоит из нескольких этапов: определение причины → проверка связанных узлов → замена неисправного компонента → настройка → контрольная проверка работы лифта. Это особенно касается оборудования с длительным сроком службы, где различные узлы могут иметь разную степень износа.

Что происходит, когда лифт все-таки остановился

Если в салоне остались люди — это всегда приоритет номер один. По нашему опыту, эвакуация пассажиров происходит в течение часа с момента вызова.

Далее специалисты выявляют причину остановки — на это, в зависимости от сложности неисправности, уходит от одного до восьми часов. А вот полное восстановление работы лифта — процесс более изменчивый: если неисправность простая, ее устраняют сразу; если требуется установка новых узлов или закупка дополнительных деталей, сроки согласовываются отдельно. Поэтому для ОСМД важно получать от управляющего или обслуживающей организации четкую информацию: что произошло, какие работы необходимы и когда ориентировочно можно ожидать возобновления работы.

Можно ли сделать так, чтобы люди не оставались в кабине во время отключения

Да, и такие решения уже существуют на рынке — системы автоматической эвакуации пассажиров. В случае отключения основного питания система использует резервный источник, чтобы довести кабину до ближайшего этажа и открыть двери. Человеку больше не нужно ждать аварийную бригаду — он может выйти самостоятельно.

Этот эффект особенно заметен во время массовых отключений электроэнергии, когда аварийные службы одновременно получают вызовы из десятков или сотен домов. Если часть лифтов способна завершить эвакуацию автоматически, это одновременно снижает риск длительного пребывания людей в кабине и разгружает аварийные бригады.

Важное замечание: установить такую систему можно не в каждом лифте по одинаковому сценарию. В современном оборудовании конструкция системы управления, как правило, позволяет добавить автоматическую эвакуацию в качестве опции. А вот старым аналоговым лифтам с устаревшей системой управления сначала может потребоваться модернизация электрооборудования — и только после этого имеет смысл рассматривать вопрос об эвакуационном комплекте. Поэтому в каждом конкретном случае требуется техническая оценка лифта, а не универсальное решение.

Что следует проверить в своем доме перед началом сезона отключений

Жильцам не нужно разбираться в конструкции лифта, но несколько вопросов к ТСЖ или управляющему помогут понять реальное положение дел:

кто обслуживает лифт и по какому номеру звонить, если человек застрял в кабине;

есть ли невыполненные рекомендации сервисной организации по ремонту или замене изношенных узлов;

проверялось ли состояние электрической части лифта и его защита от проблем с питанием;

оснащен ли лифт системой автоматической эвакуации, а если нет — позволяет ли его техническое состояние установить такую систему;

если лифт регулярно останавливается, проводилась ли комплексная оценка его технического состояния, а не только устранение текущих поломок.

Полностью исключить риск остановки лифта невозможно. Но часть сбоев в работе оборудования вполне реально уменьшить еще до начала массовых отключений: проверить состояние оборудования, устранить выявленные неисправности, оценить электрическую часть и, где это технически возможно, предусмотреть автоматическую эвакуацию пассажиров. Для жильца результат прост и практичен — меньше шансов оказаться заблокированным в кабине и понятный алгоритм действий, если проблема все же возникнет.

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