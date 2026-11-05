Зупинився ліфт: як мінімізувати ризики раптових зупинок та блокування пасажирів у кабіні

Під час раптових вимкнень електроенергії кількість аварійних звернень до ліфтових служб зростає в 6 разів: як мінімізувати ризики раптових зупинок та блокування пасажирів у кабіні ліфта. Колонка В'ячеслава Бондара, начальника комерційного відділу ТОВ «Майстерліфт».

У щоденній роботі з ліфтами ми в «Майстерліфті» помічаємо закономірність: серйозній зупинці ліфта майже завжди щось передує. Погіршення роботи дверей, сторонні звуки, нестабільна робота після перепадів напруги, повторні короткочасні зупинки — усе це сигнали, які легко пропустити, якщо не знати, на що звертати увагу.

Сьогодні наша компанія обслуговує більше 4000 ліфтів по Україні, і останні опалювальні сезони з регулярними відключеннями електроенергії дали нам достатньо практичного матеріалу, яким хочеться поділитися з ОСББ та управителями будинків.

Відключення електроенергії: навантаження зростає в рази

Одразу застережу: наведені далі цифри — це не офіційна галузева статистика, а власний практичний досвід, здобутий у щоденній роботі.

Видео дня

За нашими спостереженнями, у періоди активних відключень електроенергії восени-взимку 2025–2026 років:

кількість випадків застрягання пасажирів зростала приблизно у п'ять разів;

загальна кількість заявок до сервісної служби — приблизно у шість разів.

Це два різні показники, і різниця між ними важлива: заявок завжди більше, ніж реальних застрягань, бо мешканці звертаються і з приводу дверей, що заклинили, і з приводу дивних звуків, і просто щоб перевірити, чи ліфт справний після чергового відключення.

Проблема не лише в самому факті зникнення напруги, а те що відключення електроенергії відбуваються раптово, коли ліфти рухаються. Додаткове навантаження на обладнання створюють часті цикли вимкнення-відновлення живлення та перепади параметрів мережі. Це може впливати на електронні компоненти ліфта — плати керування, трансформатори, частотні перетворювачі. Найбільш чутливим до цього є обладнання, яке експлуатується вже багато років.

Особлива увага — старим ліфтам

За практичними спостереженнями наших фахівців, при позапланових відключеннях — які для ліфта є фактично аварійною ситуацією — кількість найрізноманітніших несправностей у старішого обладнання зростає помітніше, ніж у нового.

Водночас вік сам по собі ще не вирок. Два ліфти одного року випуску можуть перебувати в абсолютно різному стані — залежно від інтенсивності експлуатації, регулярності обслуговування та того, чи вчасно замінювали зношені вузли.

Чому ремонт має усувати причину, а не лише наслідок

Одне з найчастіших запитань від ОСББ: чому ліфт знову зупинився одразу після ремонту?

Найчастіше причина в тому, що замінили один вузол, а суміжні — залишили без уваги. Наприклад, якщо міняють зношені тягові канати, варто одразу оцінити стан канатоведучого шківа — колеса з жолобками, через яке ці канати проходять і яке приводить кабіну в рух: він працює в парі з канатами й зношується паралельно. Той самий принцип діє для електроніки: якщо вийшла з ладу плата керування, встановлення нової деталі має супроводжуватися перевіркою параметрів живлення й суміжного обладнання — інакше причина першої поломки нікуди не зникає.

Тому якісний ремонт для нас складається з кількох кроків: визначення причини → перевірка пов'язаних вузлів → заміна несправного компонента → налаштування → контрольна перевірка роботи ліфта. Це особливо стосується обладнання з тривалим терміном служби, де різні вузли можуть мати різний ступінь зносу.

Що відбувається, коли ліфт усе-таки зупинився

Якщо в кабіні залишились люди — це завжди пріоритет номер один. За нашою практикою, аварійне звільнення пасажирів відбувається впродовж години з моменту виклику.

Далі фахівці встановлюють причину зупинки — на це, залежно від складності несправності, йде від однієї до восьми годин. А ось повне відновлення роботи ліфта — процес більш варіативний: якщо несправність проста, її усувають одразу; якщо є потреба у встановленні нових вузлів чи закупівлі додаткових деталей, терміни узгоджуються окремо. Тому для ОСББ важливо отримувати від управителя чи обслуговуючої організації чітку інформацію: що сталося, які роботи потрібні і коли орієнтовно чекати на відновлення.

Чи можна зробити так, щоб люди не залишалися в кабіні під час відключення

Так, і такі рішення вже існують на ринку — системи автоматичної евакуації пасажирів. У разі зникнення основного живлення система використовує резервне джерело, щоб довести кабіну до найближчого поверху і відкрити двері. Людині більше не потрібно чекати аварійну бригаду — вона може вийти самостійно.

Ефект особливо помітний під час масових відключень електроенергії, коли аварійні служби одночасно отримують виклики з десятків чи сотень будинків. Якщо частина ліфтів здатна завершити евакуацію автоматично, це одночасно знижує ризик тривалого перебування людей у кабіні й розвантажує аварійні бригади.

Важливе застереження: встановити таку систему можна не в кожному ліфті за однаковим сценарієм. У сучасному обладнанні конструкція системи керування, як правило, дозволяє додати автоматичну евакуацію як опцію. А от старим аналоговим ліфтам із застарілою системою керування спочатку може знадобитися модернізація електрообладнання — і лише після цього питання про евакуаційний комплект має сенс розглядати. Тому в кожному конкретному випадку потрібна технічна оцінка ліфта, а не універсальне рішення.

Що варто уточнити у своєму будинку до початку сезону відключень

Мешканцям не потрібно розбиратися в конструкції ліфта, але кілька запитань до ОСББ чи управителя допоможуть зрозуміти реальний стан справ:

хто обслуговує ліфт і за яким номером телефонувати, якщо людина застрягла в кабіні;

чи є невиконані рекомендації сервісної організації щодо ремонту або заміни зношених вузлів;

чи перевірявся стан електричної частини ліфта та його захист від проблем із живленням;

чи обладнаний ліфт системою автоматичної евакуації, а якщо ні — чи дозволяє його технічний стан встановити таку систему;

якщо ліфт регулярно зупиняється, чи проводилась комплексна оцінка технічного стану, а не лише усунення поточних поломок.

Повністю виключити ризик зупинки ліфта неможливо. Але частину збоїв у роботі обладнання цілком реально зменшити ще до початку масових відключень: перевірити стан обладнання, усунути виявлені несправності, оцінити електричну частину і, де це технічно можливо, передбачити автоматичну евакуацію пасажирів. Для мешканця результат простий і практичний — менше шансів опинитися заблокованим у кабіні та зрозумілий алгоритм дій, якщо проблема все ж виникне.

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