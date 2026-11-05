Вошел в историю Williams и "Формулы-1": скончался Алан Джонс, рекорд которого Австралия до сих пор не повторила
Мир прощается с Аланом Джонсом — он вошел в историю "Формулы-1", принес команде Williams первый чемпионский титул и до сих пор остается последним австралийцем, которому удалось покорить вершину автоспорта
Стало известно, что скончался австралийский автогонщик Алан Джонс, который в 1980 году стал чемпионом мира "Формулы-1" в составе команды Williams. Об этой трагической новости сообщило издание The Guardian 5 ноября. Всего за несколько дней до смерти — в понедельник, 2 ноября, Алан Джонс отметил свое 80-летие.
О смерти спортсмена официально сообщила его жена Аманда Батлер-Дэвис.
"С глубокой скорбью сообщаем о смерти нашего любимого Алана, который ушел из жизни 5 ноября после непродолжительной болезни", — говорится в заявлении женщины, которое она обнародовала через австралийскую организацию по автоспорту Motorsport Australia.
Жена гонщика также отметила, что его будут помнить родные, близкие и многочисленные болельщики.
"Алан посвятил свою жизнь автоспорту, оставив после себя наследие, которое будет жить благодаря бесчисленному количеству людей, на которых он оказал влияние", — подчеркнула Батлер-Дэвис.
По ее словам, достижения, увлечение автоспортом и яркая личность Джонса оставили заметный след в спортивной истории Австралии и всего мира. У легенды "Формулы-1" осталось шестеро детей: Кристиан, Эмбер, Зара, Джек, Камилла и Эмма.
Как Алан Джонс стал чемпионом мира "Формулы-1"
Как сообщает ABC News, Алан Джонс родился 2 ноября 1946 года в Мельбурне, Австралия. Его отец Стэн также был автогонщиком и победил на Гран-при Австралии в 1959 году. Именно его пример повлиял на выбор будущей профессии Алана.
Чтобы профессионально заниматься автогонками и построить карьеру в автоспорте, Джонс переехал в Европу. В 1970 году он поселился в Лондоне. Сначала он выступал в младших гоночных сериях, а в 1973 году присоединился к команде "Формулы-3" GRD. В том же году он одержал первую победу на трассе Сильверстоун и занял второе место в британском чемпионате этой серии.
А вот в "Формуле-1" дебют Джонса состоялся в 1975 году. Он выступал за команду Hesketh, а впоследствии перешел в Shadow. Именно в составе последней в 1977 году австралиец одержал свою первую победу на Гран-при Австрии.
В 1978 году гонщик перешел в Williams. Именно в составе этой команды он добился наибольшего успеха в своей карьере.
Сезон 1980 года стал для Джонса чемпионским. Он выиграл пять Гран-при — в Аргентине, Франции, Великобритании, Канаде и США. Помимо этих побед, он еще пять раз поднимался на подиум. Набранных очков хватило, чтобы досрочно обеспечить себе чемпионский титул — за один этап до завершения сезона.
Этого результата хватило, чтобы обеспечить себе титул чемпиона мира еще за один этап до окончания сезона.
Эта победа принесла команде Williams первый титул чемпиона мира среди пилотов. Сам Джонс стал лишь вторым австралийцем после Джека Бребема, которому удалось выиграть чемпионат "Формулы-1". Первым был сэр Джек Бребем, который трижды становился чемпионом мира — в 1959, 1960 и 1966 годах.
Сколько побед одержал гонщик за свою карьеру
За время выступлений в "Формуле-1" Алан Джонс одержал в общей сложности 12 побед на Гран-при. Он выступал за несколько команд, в частности за Hesketh, Shadow, Williams и Haas.
После первого завершения карьеры в конце сезона 1981 года гонщик ненадолго вернулся в гонки. Окончательно он прекратил выступления в "Формуле-1" после Гран-при Австралии 1986 года. Таким образом, его карьера в чемпионате охватила десять сезонов.
После завершения выступлений Джонс не ушел из автоспорта. Он продолжил участвовать в международных соревнованиях, а также работал спортивным комментатором. В частности, с 1987 по 2002 год он комментировал гонки "Формулы-1" для австралийского телеканала Channel Nine. В начале 2010-х годов также работал на Network Ten.
Джонс был включен в Зал спортивной славы Австралии в 1985 году. В том же году за вклад в развитие автоспорта он был награжден орденом Британской империи (MBE).
Алан Джонс до последних лет оставался заметной фигурой в австралийском автоспорте. Он вошел в историю как первый пилот, принесший команде Williams титул чемпиона мира среди гонщиков, и как последний австралиец, которому удалось стать чемпионом "Формулы-1".
Напомним, что 20-летний итальянский гонщик команды Mercedes Андреа Кими Антонелли досрочно стал чемпионом мира "Формулы-1" сезона 2026 года, обеспечив себе титул по итогам Гран-при Мексики. Он финишировал третьим, набрал 380 очков и стал самым молодым чемпионом в истории королевских автогонок.
Кроме того, "Фокус" писал, что чемпионом "Формулы-1" в 2025 году стал гонщик команды McLaren Ландо Норрис, завоевавший титул после гонки в Абу-Даби.