Вошел в историю Williams и "Формулы-1": скончался Алан Джонс, рекорд которого Австралия до сих пор не повторила

Мир прощается с Аланом Джонсом — он вошел в историю "Формулы-1", принес команде Williams первый чемпионский титул и до сих пор остается последним австралийцем, которому удалось покорить вершину автоспорта

Стало известно, что скончался австралийский автогонщик Алан Джонс, который в 1980 году стал чемпионом мира "Формулы-1" в составе команды Williams. Об этой трагической новости сообщило издание The Guardian 5 ноября. Всего за несколько дней до смерти — в понедельник, 2 ноября, Алан Джонс отметил свое 80-летие.

О смерти спортсмена официально сообщила его жена Аманда Батлер-Дэвис.

"С глубокой скорбью сообщаем о смерти нашего любимого Алана, который ушел из жизни 5 ноября после непродолжительной болезни", — говорится в заявлении женщины, которое она обнародовала через австралийскую организацию по автоспорту Motorsport Australia.

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Жена гонщика также отметила, что его будут помнить родные, близкие и многочисленные болельщики.

"Алан посвятил свою жизнь автоспорту, оставив после себя наследие, которое будет жить благодаря бесчисленному количеству людей, на которых он оказал влияние", — подчеркнула Батлер-Дэвис.

По ее словам, достижения, увлечение автоспортом и яркая личность Джонса оставили заметный след в спортивной истории Австралии и всего мира. У легенды "Формулы-1" осталось шестеро детей: Кристиан, Эмбер, Зара, Джек, Камилла и Эмма.

Как Алан Джонс стал чемпионом мира "Формулы-1"

Как сообщает ABC News, Алан Джонс родился 2 ноября 1946 года в Мельбурне, Австралия. Его отец Стэн также был автогонщиком и победил на Гран-при Австралии в 1959 году. Именно его пример повлиял на выбор будущей профессии Алана.

Чтобы профессионально заниматься автогонками и построить карьеру в автоспорте, Джонс переехал в Европу. В 1970 году он поселился в Лондоне. Сначала он выступал в младших гоночных сериях, а в 1973 году присоединился к команде "Формулы-3" GRD. В том же году он одержал первую победу на трассе Сильверстоун и занял второе место в британском чемпионате этой серии.

А вот в "Формуле-1" дебют Джонса состоялся в 1975 году. Он выступал за команду Hesketh, а впоследствии перешел в Shadow. Именно в составе последней в 1977 году австралиец одержал свою первую победу на Гран-при Австрии.

В 1978 году гонщик перешел в Williams. Именно в составе этой команды он добился наибольшего успеха в своей карьере.

Сезон 1980 года стал для Джонса чемпионским. Он выиграл пять Гран-при — в Аргентине, Франции, Великобритании, Канаде и США. Помимо этих побед, он еще пять раз поднимался на подиум. Набранных очков хватило, чтобы досрочно обеспечить себе чемпионский титул — за один этап до завершения сезона.

Этого результата хватило, чтобы обеспечить себе титул чемпиона мира еще за один этап до окончания сезона.

Австралийский автогонщик Алан Джонс Фото: Википедия

Эта победа принесла команде Williams первый титул чемпиона мира среди пилотов. Сам Джонс стал лишь вторым австралийцем после Джека Бребема, которому удалось выиграть чемпионат "Формулы-1". Первым был сэр Джек Бребем, который трижды становился чемпионом мира — в 1959, 1960 и 1966 годах.

Сколько побед одержал гонщик за свою карьеру

За время выступлений в "Формуле-1" Алан Джонс одержал в общей сложности 12 побед на Гран-при. Он выступал за несколько команд, в частности за Hesketh, Shadow, Williams и Haas.

После первого завершения карьеры в конце сезона 1981 года гонщик ненадолго вернулся в гонки. Окончательно он прекратил выступления в "Формуле-1" после Гран-при Австралии 1986 года. Таким образом, его карьера в чемпионате охватила десять сезонов.

После завершения выступлений Джонс не ушел из автоспорта. Он продолжил участвовать в международных соревнованиях, а также работал спортивным комментатором. В частности, с 1987 по 2002 год он комментировал гонки "Формулы-1" для австралийского телеканала Channel Nine. В начале 2010-х годов также работал на Network Ten.

Джонс был включен в Зал спортивной славы Австралии в 1985 году. В том же году за вклад в развитие автоспорта он был награжден орденом Британской империи (MBE).

Алан Джонс до последних лет оставался заметной фигурой в австралийском автоспорте. Он вошел в историю как первый пилот, принесший команде Williams титул чемпиона мира среди гонщиков, и как последний австралиец, которому удалось стать чемпионом "Формулы-1".

Напомним, что 20-летний итальянский гонщик команды Mercedes Андреа Кими Антонелли досрочно стал чемпионом мира "Формулы-1" сезона 2026 года, обеспечив себе титул по итогам Гран-при Мексики. Он финишировал третьим, набрал 380 очков и стал самым молодым чемпионом в истории королевских автогонок.

Кроме того, "Фокус" писал, что чемпионом "Формулы-1" в 2025 году стал гонщик команды McLaren Ландо Норрис, завоевавший титул после гонки в Абу-Даби.