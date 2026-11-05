Увійшов в історію Williams і "Формули-1": помер Алан Джонс, рекорд якого Австралія досі не повторила

Світ прощається з Аланом Джонсом — він увійшов в історію "Формули-1", приніс Williams перший чемпіонський титул і досі залишається останнім австралійцем, якому вдалося підкорити вершину автоперегонів

Стало відомо, що помер встралійський автогонщик Алан Джонс, який у 1980 році став чемпіоном світу "Формули-1" у складі команди Williams. Трагічну новину повідомило видання The Guardian 5 листопада. Лише за кілька днів до смерті — у понеділок, 2 листопада, Алан Джонс відзначив своє 80-річчя.

Про смерть спортсмена офіційно повідомила його дружина Аманда Батлер-Девіс.

"Ми з великим сумом повідомляємо про смерть нашого улюбленого Алана, який пішов із життя 5 листопада після нетривалої хвороби", — йдеться у заяві жінки, яку вона оприлюднила через австралійську автомобільну спортивну організацію Motorsport Australia.

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Дружина гонщика також зазначила, що його пам'ятатимуть рідні, близькі та численні вболівальники.

"Алан присвятив своє життя автоспорту, створивши спадщину, яка житиме завдяки незліченній кількості людей, на яких він вплинув", — наголосила Батлер-Девіс.

За її словами, досягнення, захоплення автоспортом і яскрава особистість Джонса залишили помітний слід у спортивній історії Австралії та світу. У легенди "Формули-1" залишилося шестеро дітей: Крістіан, Ембер, Зара, Джек, Камілла й Емма.

Як Алан Джонс став чемпіоном світу "Формули-1"

Як пише ABC News, Алан Джонс народився 2 листопада 1946 року в Мельбурні, Австралія. Його батько Стен також був автогонщиком і переміг на Гран-прі Австралії 1959 року. Саме його приклад і вплинув на вибір майбутньої професії Алана.

Щоб професійно займатися автоперегонами і побудувати кар'єру в автоспорті, Джонс переїхав до Європи. У 1970 році він оселився в Лондоні. Спочатку він виступав у молодших гоночних серіях, а в 1973 році приєднався до команди "Формули-3" GRD. У цьому ж році він здобув першу перемогу на трасі Сільверстоун і став другим у британському чемпіонаті цієї серії.

А от у "Формулі-1" дебют Джонса відбувся 1975 року. Він виступав за команду Hesketh, а згодом перейшов до Shadow. Саме у складі останньої в 1977 році австралієць здобув свою першу перемогу на Гран-прі Австрії.

У 1978 році гонщик перейшов до Williams. Саме з цією командою він досяг найбільшого успіху у своїй кар'єрі.

Сезон 1980 року став для Джонса чемпіонським. Він виграв п'ять Гран-прі — в Аргентині, Франції, Великій Британії, Канаді та США. Крім цих перемог, він ще п'ять разів підіймався на подіум. Набраних очок вистачило, щоб достроково забезпечити собі чемпіонський титул — за один етап до завершення сезону.

Цього результату вистачило, щоб забезпечити собі титул чемпіона світу ще за один етап до завершення сезону.

Австралійський автогонщик Алан Джонс Фото: Вікіпедія

Дана перемога принесла Williams перший титул чемпіона світу серед пілотів. Сам Джонс став лише другим австралійцем після Джека Бребема, якому вдалося виграти чемпіонат "Формули-1". Першим був сер Джек Бребем, який тричі ставав чемпіоном світу — у 1959, 1960 та 1966 роках.

Скільки перемог здобув гонщик за кар'єру

За час виступів у "Формулі-1" Алан Джонс здобув загалом 12 перемог на Гран-прі. Він представляв кілька команд, зокрема Hesketh, Shadow, Williams та Haas.

Після першого завершення кар'єри наприкінці сезону 1981 року гонщик ненадовго повертався до перегонів. Остаточно він припинив виступи у "Формулі-1" після Гран-прі Австралії 1986 року. Таким чином, його кар'єра в чемпіонаті охопила десять сезонів.

Після завершення виступів Джонс не відійшов від автоспорту. Він продовжив брати участь у міжнародних змаганнях, а також працював спортивним коментатором. Зокрема, з 1987-го до 2002 року він коментував перегони "Формули-1" для австралійського телеканалу Channel Nine. На початку 2010-х років також працював на Network Ten.

Джонса включили до Зали спортивної слави Австралії у 1985 році. Того ж року за внесок у розвиток автоспорту його відзначили орденом Британської імперії (MBE).

Алан Джонс до останніх років залишався помітною постаттю в австралійському автоспорті. Він увійшов в історію як перший пілот, який приніс команді Williams титул чемпіона світу серед гонщиків, і як останній австралієць, якому вдалося стати чемпіоном "Формули-1".

Нагадаємо, 20-річний італійський пілот Mercedes Андреа Кімі Антонеллі достроково став чемпіоном світу "Формули-1" сезону-2026, забезпечивши собі титул за підсумками Гран-прі Мексики. Він фінішував третім, набрав 380 очок і став наймолодшим чемпіоном в історії королівських автоперегонів.

Крім того, Фокус писав, що чемпіоном "Формули-1" у 2025 році став пілот команди McLaren Ландо Норріс, який завоював титул після гонки в Абу-Дабі.