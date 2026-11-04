Его дом начал трескаться от веса: мужчина собрал более миллиона монет по 1 центу (фото)

В Италии почтальон Бруно Сальви десятилетиями собирал каждый цент, который мог найти. В конце концов его коллекция стала настолько тяжелой, что в бетонных лестницах начали появляться трещины.

Ведь один цент весит всего 2,30 грамма. Но 1,176 миллиона весят 2,7 тонны. Поэтому мелочь пришлось перенести на нижние этажи. Но останавливаться мужчина не собирается, пишет Bild.

Бруно Сальви ещё в детстве коллекционировал мелочь. Но сегодня он накопил 1,176 миллиона центовых монет, что эквивалентно 11 760 евро.

Мужчина не интересовался поиском особо редких или ценных монет. Его в первую очередь привлекало их количество.

"Когда лиру вывели из обращения, я начал с монет в 1 цент. Я просто хотел посмотреть, как далеко я смогу зайти", — рассказал мужчина.

И Бруно действительно далеко зашел. Многие жители его родного города Урбании знали о его необычном увлечении и помогали ему. Когда они встречались с ним на улице или когда почтальон доставлял им почту, они давали ему монеты в центах.

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Коллекция центов весит 2,7 тонны

Но в последнее время его медный клад стал вызывать у него беспокойство. Ведь монеты уже заполнили 28 стеклянных банок, каждая из которых объёмом 30 литров. В сумме — это 2710 килограммов. От такого веса даже бетон в его доме потрескался.

Почтальон из Италии собрал 2,7 тонны монет Фото: Скриншот

"Со временем мне пришлось перенести их на нижние этажи", — сказал почтальон.

Несмотря на трещины в бетоне, мужчина не собирается сдаваться. Он уже прицелился на следующую цель.

"Сейчас я хотел бы достичь полутора миллионов. А если монеты будут по-прежнему находиться в обращении, возможно, даже больше", — говорит он.

Напомним, что бывший олимпийский сноубордист Райан Веддинг, который, по версии ФБР, стал кокаиновым бароном, выставил на аукцион свою коллекцию супербайков стоимостью 40 миллионов долларов после того, как его арестовали.

Кроме того, коллекцию карточек Pokemon изначально оценивали в 361 тысячу долларов США, но когда ютуберы, коллекционеры и инвесторы начали торги, её продали за сумму, превышающую первоначальную оценку более чем в пять раз — за 2,14 миллиона долларов США.