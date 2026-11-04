Його будинок почав тріскатися від ваги: чоловік зібрав понад мільйон монет по 1 центу (фото)

В Італії листоноша Бруно Сальві десятиліттями збирав кожен цент, який міг знайти. Зрештою його колекція стала настільки важкою, що в бетоні сходи почали вкривати тріщини.

Адже один цент важить лише 2,30 грама. Але 1,176 мільйона важать 2,7 тонни. Тож дрібні гроші довелося перенести на нижні поверхи. Але зупинятися чоловік не збирається, пише Bild.

Бруно Сальві навіть у дитинстві колекціонував дрібні гроші. Але сьогодні він накопичив 1,176 мільйона центових монет, що еквівалентно 11 760 євро.

Чоловік не цікавився пошуком особливо рідкісних чи цінних монет. Його в першу чергу приваблювала їхня кількість.

"Коли ліри скасували, я почав з монет в 1 цент. Я просто хотів побачити, як далеко я зможу зайти", — розповів чоловік.

І Бруно справді далеко зайшов. Багато людей у ​​його рідному місті Урбанії знали про його незвичайне хобі та допомагали. Коли вони зустрічали на вулиці або коли листоноша доставляв їхню пошту, вони давали йому монети в центах.

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Колекція центів важить 2,7 тонни

Але останнім часом його мідний скарб викликав у нього занепокоєння. Бо монети вже заповнили 28 скляних банок, кожна з яких об'ємом 30 літрів. Разом — це 2710 кілограмів. Від цієї ваги навіть бетон у його будинку потріскався.

Листоноша з Італії назбирав 2,7 тонни монет Фото: Скриншот

"З часом мені довелося перенести їх на нижні поверхи", — сказав листоноша.

Незважаючи на тріщини в бетоні, чоловік не думає здаватися. Він уже має на увазі свою наступну мету.

"Зараз я хотів би досягти півтора мільйона. А якщо монети продовжуватимуть бути в обігу, можливо, навіть більше", — каже він.

Нагадаємо, що колишній олімпійський сноубордист Раян Веддінг, який за версією ФБР став кокаїновим бароном, виставив на аукціон свою колекцію супербайків вартістю 40 мільйонів доларів після того, як його заарештували.

Також колекцію карток Pokemon спочатку оцінювали у 361 тисячу доларів США, але коли ютубери, колекціонери та інвестори почали торги, її продали більш ніж за п'ять разів більшу суму — за 2,14 мільйона доларів США.